"Юнайтед" сделал запрос насчет Араухо

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет защитника "Барселоны" Рональда Араухо.

Как сообщает Sky Sport Germany, в ответ на свой запрос "Юнайтед" получил ту же информацию, что ранее была предоставлена "Баварии".



Для приобретения Араухо в январе потребуется сумма свыше 80 миллионов евро (69 млн. фунтов), несмотря на то, что сам Рональд не хочет уходить из "Барселоны" посреди сезона.



"Юнайтед" едва ли сможет себе позволить столь крупную покупку в зимнее окно, однако 24-летний уругваец находится в шорт-листе "красных дьяволов" на грядущее лето.