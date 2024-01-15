Премьер-Лига обвинила "Эвертон" и "Форест" в нарушении правил ФФП
Как и ожидалось, в адрес "Эвертона" и "Ноттингем Форест" были выдвинуты обвинения в нарушении правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.
Напомним, правила ФФП Премьер-Лиги ограничивают максимально разрешенный убыток за трехлетний период 105 миллионами фунтов (35 млн. фунтов за сезон).
Поскольку два сезона, которые предшествовали 2022/23, "Форест" провел в Чемпионшипе, для "лесников" этот лимит составлял 65 млн. фунтов.
Как раз в превышении этого лимита — 105 млн. фунтов для "Эвертона" и 65 млн. фунтов для "Форест" — Премьер-Лига и обвиняет оба клуба, над которыми теперь нависла угроза снятия очков, сообщает BBC.
Соответствующие обвинения были предъявлены Премьер-Лигой после того, как в срок до 31 декабря все клубы высшего дивизиона подали финансовую отчетность за прошлый сезон.
Ранее в этом сезоне "Эвертон" уже был наказан снятием 10 очков, но те санкции касались трехлетнего периода, оканчивающегося сезоном 2021/22. "Ириски" тогда отказались признать свою вину и подали апелляцию, которая все еще рассматривается.
С новыми санкциями в отношении "ирисок", а также "лесников" предстоит определиться независимой комиссии.
15.01.2024 21:00
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Считаем расходы/затраты пинсов:
[23/24] Доходы: 269,40 млн ?, Затраты: 467,80 млн ?, Общий баланс: -198,40 млн
[22/23] Доходы: 67,86 млн ?, Затраты: 611,49 млн ?, Общий баланс: -543,63 млн ?
[21/22] Доходы: 148,94 млн ?, Затраты: 118,00 млн ?, Общий баланс: +30,94 млн ?
Итого: -711 млн
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Как же тупы их юристы и бухи
Они что не могли потратить 100 тыс. $ хотя бы на грамотного юрика, который бы им лишние траты замаскировал бы как нибудь как это делают из года в год другие мешки?
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Ну так не надо было нарушать. Нарушаешь - отвечай, правила для всех одинаковые.
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