Премьер-Лига обвинила "Эвертон" и "Форест" в нарушении правил ФФП

Как и ожидалось, в адрес "Эвертона" и "Ноттингем Форест" были выдвинуты обвинения в нарушении правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Напомним, правила ФФП Премьер-Лиги ограничивают максимально разрешенный убыток за трехлетний период 105 миллионами фунтов (35 млн. фунтов за сезон).



Поскольку два сезона, которые предшествовали 2022/23, "Форест" провел в Чемпионшипе, для "лесников" этот лимит составлял 65 млн. фунтов.



Как раз в превышении этого лимита — 105 млн. фунтов для "Эвертона" и 65 млн. фунтов для "Форест" — Премьер-Лига и обвиняет оба клуба, над которыми теперь нависла угроза снятия очков, сообщает BBC.



Соответствующие обвинения были предъявлены Премьер-Лигой после того, как в срок до 31 декабря все клубы высшего дивизиона подали финансовую отчетность за прошлый сезон.



Ранее в этом сезоне "Эвертон" уже был наказан снятием 10 очков, но те санкции касались трехлетнего периода, оканчивающегося сезоном 2021/22. "Ириски" тогда отказались признать свою вину и подали апелляцию, которая все еще рассматривается.



С новыми санкциями в отношении "ирисок", а также "лесников" предстоит определиться независимой комиссии.