Филлипсу будет непросто покинуть "Сити" в январе

Установленная "Манчестер Сити" цена может помешать полузащитнику Калвину Филлипсу уйти из клуба в январе, даже на правах аренды.

Свои первые полтора сезона в "Сити" после перехода из "Лестера" за 45 миллионов фунтов Филлипс поделил между лазаретом и скамейкой запасных.



Ситуация с игровым временем не устраивает Филлипса, который опасается за свое место в сборной Англии в преддверии Евро-2024, однако "горожане" готовы отпустить Калвина, только если получат устраивающее их предложение.



Как сообщает ESPN, "Сити" требует от заинтересованных клубов, включая "Ньюкасл" и "Ювентус", 7 млн. фунтов за полсезона аренды 28-летнего англичанина.



Чемпионы Премьер-Лиги расслаблены насчет этой ситуации и рады сохранить Филлипса до конца сезона. Калвин продолжает тренироваться с командой Хосепа Гвардиолы, надеясь, что к трансферному дедлайну 1 февраля клуб смягчит свою позицию.



Добавим, Филлипс сыграл только четыре матча в этом сезоне Премьер-Лиги, во всех четырех выходя на замену.