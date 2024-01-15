ПСЖ заинтересован в покупке Бруно Гимараэса

ПСЖ заинтересован в приобретении полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса.

На прошлой неделе "Ньюкасл" отчитался об убытке в 73.4 млн. фунтов, а исполнительный директор "сорок" Даррен Илс признал, что его клуб находится под давлением из-за правил финансового фейр-плей и может быть вынужден продать кого-нибудь из ведущих игроков.



Наиболее ценным активом "Ньюкасла" считается Гимараэс, вдобавок контракт 26-летнего игрока сборной Бразилии предусматривает фиксированные отступные в размере 100 млн. фунтов.



Как сообщает talkSPORT, ПСЖ хочет использовать проблемы "Ньюкасла" с выгодой для себя, переманив Гимараэса. "Сороки" были бы бессильны помешать уходу Бруно, если чемпионы Лиги 1 выложат указанную сумму в 100 млн. фунтов.



Продажа Гимараэса стала бы огромным ударом по "Ньюкаслу", потому что с момента своего перехода из "Лиона" за 40 млн. фунтов в январе 2022 Бруно утвердился ключевым игроком команды Эдди Хау и любимчиком местных болельщиков.