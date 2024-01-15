Тен Хаг объяснил, почему Шоу пропустил матч с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил, почему защитник Люк Шоу пропустил матч против "Тоттенхэма".

Накануне слева в обороне у "Юнайтед" неожиданно сыграл Аарон Ван-Биссака, тогда как Шоу даже не попал в заявку.



В связи с этим появились слухи, что Люк впал в немилость к Тен Хагу и даже может покинуть "Олд Траффорд" в зимнее трансферное окно.



Однако после ничьей 2:2 Тен Хаг поведал, что Шоу, ранее в этом сезоне пропустивший 10 матчей кряду, не успел восстановиться после травмы, которая его беспокоит с поражения от "Вест Хэма" 23 декабря.



"В понедельник против "Уигана" он (Ван-Биссака) уже немного сыграл там (на позиции левого защитника). Мы рассчитывали на Люка Шоу, мы готовились к этому матчу с Люком Шоу, но этим утром он выбыл из строя. Он был не в состоянии выйти в старте".



"Поэтому нам пришлось изменить линию оборону относительно того, что мы тренировали, относительно нашего плана на игру, и мы решили отправить Аззу налево и оставить Диогу (Далота) справа", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.