Жезус возобновил полноценные тренировки

Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус возобновил занятия в общей группе во время тренировочного сбора в Дубае.

Напомним, 26-летний Жезус пропустил проигранный "Арсеналом" матч 3-го раунда Кубка Англии против "Ливерпуля" ранее в январе (0:2).



Главный тренер "канониров" Микель Артета подтвердил, что Габриэля вновь беспокоит колено, на котором игрок сборной Бразилии перенес операцию прошлым летом.



К счастью для "Арсенала", дополнительные медицинские тесты не обнаружили какой-либо серьезной проблемы у Жезуса, и тот был допущенных до полноценных тренировок, сообщает Evening Standard.



Добавим, свой следующий матч "Арсенал" проводит против "Кристал Пэлас" в ближайшую субботу, и возвращение Жезус могло бы придать импульс "канонирам", потерпевшим три поражения кряду во всех турнирах.