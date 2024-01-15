Жезус возобновил полноценные тренировки
Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус возобновил занятия в общей группе во время тренировочного сбора в Дубае.
Напомним, 26-летний Жезус пропустил проигранный "Арсеналом" матч 3-го раунда Кубка Англии против "Ливерпуля" ранее в январе (0:2).
Главный тренер "канониров" Микель Артета подтвердил, что Габриэля вновь беспокоит колено, на котором игрок сборной Бразилии перенес операцию прошлым летом.
К счастью для "Арсенала", дополнительные медицинские тесты не обнаружили какой-либо серьезной проблемы у Жезуса, и тот был допущенных до полноценных тренировок, сообщает Evening Standard.
Добавим, свой следующий матч "Арсенал" проводит против "Кристал Пэлас" в ближайшую субботу, и возвращение Жезус могло бы придать импульс "канонирам", потерпевшим три поражения кряду во всех турнирах.
15.01.2024 17:00
Просмотров: 288
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Щас опять сломается и ггешки снова будут страдать.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий