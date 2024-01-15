Почеттино рассказал о планах на зимний перерыв

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о своих планах на зимний перерыв.

Как и все команды Премьер-Лиги, в январе "Челси" сможет отдохнуть в течение 10 дней. Для "синих" этот срок пошел после победы 1:0 над "Фулхэмом" в минувшую субботу.



Некоторые наставники используют зимние каникулы, чтобы устроить тренировочный сбор, другие бросают все силы на поиски усиления на трансферном рынке, но Почеттино решил поступить по-своему. Маурисио дал своим игрокам три дня выходных, а сам улетел отдыхать в Барселону.



"Если честно, я бы предпочел, чтобы мой телефон не звонил. Если он не зазвонит, так будет гораздо лучше для меня".



"Нам нужно дать отдых игрокам, а также персоналу, потому что это действительно напряженный период, и нам нужно слегка перевести дух. Этот перерыв будет очень полезен".



"Затем мы будем готовиться. У нас будет семь дней на подготовку к ответному матчу (Кубка Лиги) против "Мидлсбро" во вторник, в пятницу будет "Астон Вилла" в Кубке Англии, а затем в среду мы снова играем в Премьер-Лиге".



"Это три матча в трех разных соревнованиях, но я думаю, они нуждаются в трех днях отдыха. Им нужно взбодриться, чтобы ударно провести вторую половину сезона".



"У на слишком много соревнований, и слишком много наших игроков уедут в свои сборные в марте, поэтому сейчас им нужен перерыв", — цитирует Почеттино Evening Standard.