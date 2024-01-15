Невилл поздравил Беллингема с решением отвергнуть МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поздравил полузащитника Джуда Беллингема за решение отказать клубу с "Олд Траффорд".

Достоверно известно, что в 2020 году Беллингем был близок к переходу в "Юнайтед", однако в конце концов Джуд, которому тогда было 17 лет, предпочел отправиться из родного "Бирмингема" в дортмундскую "Боруссию".



Окрепнув в Дортмунде, прошлым летом Беллингем перебрался в "Реал", где сейчас проявляет себя одним из лучших игроков в мире. Невилл не уверен, что Джуд был бы также хорош, если бы в свое время предпочел "Юнайтед".



"Я разговаривал с парой игроков до того, как они переходили сюда, и я говорил им: "Ты никогда не пожалеешь, это волшебный футбольный клуб".



"Но, оглядываясь сейчас назад, стоит сказать, что то был довольно плохой совет, учитывая происходившее с ними после их перехода, и это по-настоящему грустно".



"Они бы блистали в других клубах. Другие игроки, которые выбрали другие клубы, становились по-настоящему успешными".



"На ум приходит Джуд Беллингем, хотя таких довольно много. "Юнайтед" уже согласовал компенсацию с "Бирмингемом", как и дортмундская "Боруссия".



"Он выбирал между "Боруссией" и "Юнайтед". Каким-то образом этот парень выбрал Дортмунд, и он молодец. Теперь он один из лучших игроков в мире, один из лучших английских талантов".



"Что было бы с ним, если бы он перешел сюда? Я не знаю. Возможно, он был бы успешен, потому что он так хорош. Но я не особо уверен, что он смог бы раскрыться в нынешней обстановке и культуре", — сообщил Невилл Sky Sports.