"Боруссия" не сможет выкупить Санчо у "Юнайтед"
Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель заявил, что его клуб не сможет выкупить Джейдона Санчо у "Манчестер Юнайтед".
В минувший уикенд Санчо отметился результативной передачей против "Дармштадта", сделав это в своем первом матче после возвращения в "Боруссию" из "Юнайтед" на правах аренды.
Учитывая продолжающийся конфликт Санчо и главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, кажется, что у Джейдона нет будущего в Манчестере, однако Кель не ожидает, что 23-летний англичанин задержится в Дортмунде.
"Что случится летом? Посмотрим. Если реально смотреть на вещи, то шансы увидеть Санчо играющим в Дортмунде в следующем сезоне не очень высоки. "Манчестер Юнайтед" заплатил свыше 85 миллионов евро за него два с половиной года назад, и для нас не было никакой возможности с экономической точки зрения получить опцию выкупа".
"Зарплата — это одно, но трансферная стоимость — другое. Если он проявит себя так, как мы надеемся, тогда другие клубы будут активны летом, и он, наверное, окажется в категории игроков, которых "Боруссия" едва ли может себе позволить", — сообщил Кель Sky90.
15.01.2024 14:00
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