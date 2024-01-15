"Боруссия" не сможет выкупить Санчо у "Юнайтед"

Джейдон Санчо Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель заявил, что его клуб не сможет выкупить Джейдона Санчо у "Манчестер Юнайтед".

В минувший уикенд Санчо отметился результативной передачей против "Дармштадта", сделав это в своем первом матче после возвращения в "Боруссию" из "Юнайтед" на правах аренды.

Учитывая продолжающийся конфликт Санчо и главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, кажется, что у Джейдона нет будущего в Манчестере, однако Кель не ожидает, что 23-летний англичанин задержится в Дортмунде.

"Что случится летом? Посмотрим. Если реально смотреть на вещи, то шансы увидеть Санчо играющим в Дортмунде в следующем сезоне не очень высоки. "Манчестер Юнайтед" заплатил свыше 85 миллионов евро за него два с половиной года назад, и для нас не было никакой возможности с экономической точки зрения получить опцию выкупа".

"Зарплата — это одно, но трансферная стоимость — другое. Если он проявит себя так, как мы надеемся, тогда другие клубы будут активны летом, и он, наверное, окажется в категории игроков, которых "Боруссия" едва ли может себе позволить", — сообщил Кель Sky90.


Метки Бору, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2024 14:00

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  1. gary47 15.01.2024 14:40 # gary47
    Подстраховываются на случай увольнения Тен Хага. Авось, с новым тренером получится вернуть его в команду

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  2. breadpeat 15.01.2024 14:27 # breadpeat
    Интер маями

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