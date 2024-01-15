Невилл: "Тоттенхэм" может опередить "Ливерпуль" и "Арсенал"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Тоттенхэм" способен опередить "Ливерпуль" и "Арсенал" в этом сезоне Премьер-Лиги.

Ничья 2:2 против "Манчестер Юнайтед" накануне вечером позволила "Тоттенхэм" настичь по очкам замыкающий топ-4 "Арсенал". "Шпоры" находятся всего в пяти баллах позади лидирующего "Ливерпуля".



В матче на "Олд Траффорд" главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу не мог рассчитывать на Сона Хен Мина, Пап Матара Сарра, Ива Биссума, Джеймса Мэддисона, Джовани Ло Чельсо, Деяна Кулусевски и Бена Дэвиса, поэтому Невилл считает кадровый вопрос ключом к успешному выступлению "шпор" в этом сезоне.



"Если их игроки будут оставаться в строю, они определенно финишируют в топ-4. Думаю, они могут стать вторыми или третьими".



"Если их игроки вернутся в строй и если они выдержат эти несколько недель, они смогут выступить лучше, чем "Арсенал" и "Ливерпуль". Я искренне так считаю".



"Возможно, это хорошо, что они попали на "Манчестер Сити" в Кубке Англии. Вылетай и полностью сосредоточься на лиге. Но им нужен трофей".



"Если они завоюют трофей, это будет замечательно, но по прошлому мы знаем, что обычно команды совершают прорыв в сезон, когда они не отвлекаются на Европу или другие соревнования".



"Для Анге Постекоглу было бы кое чем особенным занять второе или третье место. Они способны на это", — сообщил Невилл Sky Sports.