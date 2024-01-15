Джо Коул призвал "Челси" не продавать Галлахера

Конор Галлахер Бывший игрок "Челси" Джо Коул призвал лондонский клуб не продавать полузащитника Конора Галлахера в это трансферное окно.

Предполагается, что "Челси" открыт к предложениям насчет Галлахера, хотя тот и является ключевым игроком команды Маурисио Почеттино в этом сезоне.

В минувшую субботу Галлахер помог "Челси" одержать победу 1:0 над "Фулхэмом", и после этого матча Коул вынес свой вердикт насчет будущего 23-летнего англичанина.

"Парни заслуживают похвалы за то, что довели дело до победы. Галлахер снова сыграл выдающимся образом. Он должен начать февраль в футболке "Челси". Я очень рад за Почеттино", — сообщил Коул в эфире TNT Sports.


Метки Галлахер, Коул, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2024 11:00

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  1. gunnerlove 15.01.2024 11:54 # gunnerlove
    Маунт тоже казался незаменимым, но вырученные деньги за него ценее как оказалось.

    (ответить)

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