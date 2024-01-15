Джо Коул призвал "Челси" не продавать Галлахера
Бывший игрок "Челси" Джо Коул призвал лондонский клуб не продавать полузащитника Конора Галлахера в это трансферное окно.
Предполагается, что "Челси" открыт к предложениям насчет Галлахера, хотя тот и является ключевым игроком команды Маурисио Почеттино в этом сезоне.
В минувшую субботу Галлахер помог "Челси" одержать победу 1:0 над "Фулхэмом", и после этого матча Коул вынес свой вердикт насчет будущего 23-летнего англичанина.
"Парни заслуживают похвалы за то, что довели дело до победы. Галлахер снова сыграл выдающимся образом. Он должен начать февраль в футболке "Челси". Я очень рад за Почеттино", — сообщил Коул в эфире TNT Sports.
15.01.2024 11:00
Просмотров: 340
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Маунт тоже казался незаменимым, но вырученные деньги за него ценее как оказалось.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий