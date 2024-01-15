Рой Кин вспомнил, как Фергюсон запустил бутсой в Бекхэма

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин вспомнил о том, как сэр Алекс Фергюсон запустил бутсой в полузащитника "красных дьяволов" Дэвида Бекхэма.

Бекхэм получил рассечение над левым глазом после того, как Фергюсон бросил в него бутсу в раздевалке после домашнего поражения 0:2 от "Арсенала" в 2003 году.



То была громкая тема для прессы, и инцидент, по слухам, подтолкнул Бекхэма к уходу из "Юнайтед", однако Кину подобные вещи нравились.



"Кажется, Бекс стоял где-то у зеркала. Тренер набросился на него за то, что он не вернулся в оборону, и Бекс что-то возразил".



"Это была случайность! Ему крепко досталось, но это несчастный случай, честно. Окажись на его месте кто-нибудь другой, все было бы нормально, но поскольку это был Бекс — игрок такого высокого профиля и такой симпатичный парень, как Джейми (Рэднапп), — это вызвало одну-две проблемы. Но все это происходит во всех раздевалках. Я обожал такие вещи", — сообщил Кин Sky Sports.