Рой Кин вспомнил, как Фергюсон запустил бутсой в Бекхэма
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин вспомнил о том, как сэр Алекс Фергюсон запустил бутсой в полузащитника "красных дьяволов" Дэвида Бекхэма.
Бекхэм получил рассечение над левым глазом после того, как Фергюсон бросил в него бутсу в раздевалке после домашнего поражения 0:2 от "Арсенала" в 2003 году.
То была громкая тема для прессы, и инцидент, по слухам, подтолкнул Бекхэма к уходу из "Юнайтед", однако Кину подобные вещи нравились.
"Кажется, Бекс стоял где-то у зеркала. Тренер набросился на него за то, что он не вернулся в оборону, и Бекс что-то возразил".
"Это была случайность! Ему крепко досталось, но это несчастный случай, честно. Окажись на его месте кто-нибудь другой, все было бы нормально, но поскольку это был Бекс — игрок такого высокого профиля и такой симпатичный парень, как Джейми (Рэднапп), — это вызвало одну-две проблемы. Но все это происходит во всех раздевалках. Я обожал такие вещи", — сообщил Кин Sky Sports.
15.01.2024 10:00
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Мужчины одним словом, не то что нынче телки и нефоры сплошные
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