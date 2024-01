Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" может арендовать Карима Бензема. "Челси" и "Ливерпуль" хотят Бруно Гимараэса. Эдуардо Да Сильва возвращается в футбол. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" задумывается об аренде нападающего "Аль-Иттихада" Карима Бензема. (Javier Parra Pena)



"Юнайтед" ведет подготовительную работу к покупке полузащитника "Антверпена" Артура Вермерена. (Football Insider)



"Юнайтед", "Ньюкасл" и "Милан" надеются увести нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси из под носа у "Вест Хэма". (Football Insider)



"Ливерпуль", "Реал" и ПСЖ интересуются 18-летним защитником "Лилля" Лени Йоро. (Telefoot)



"Челси" и "Ливерпуль" хотят полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса. (Fichajes)



"Арсенал" и "Челси" будут просматривать ивуарийского защитника "Спортинга" Усмана Диоманде во время Кубка Африки. (Record)



"Арсенал", "Тоттенхэм" и "Фулхэм" готовы составить конкуренцию "Вест Хэму" в борьбе за нападающего "Фейеноорда" Сантьяго Хименеса. (Football Insider)



"Наполи" проявил интерес к защитнику "Челси" Трево Чалобе. (Tuttomercatoweb)



"Брайтон" согласовал покупку крайнего защитника "Боки Хуниорс" Валентина Барко за 8 миллионов фунтов. (The Telegraph)



"Фулхэм" сражается с "Порту" и "Ромой" за защитника "Атлетико" Чаглара Сеюнджю, который уже отверг "Фенербахче". (A Bola)



"Брентфорд" договаривается насчет аренды защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона. (Daily Mail)



Другое



Бывший нападающий "Арсенала" Эдуардо Да Сильва решил возобновить игровую карьеру в 40 лет, присоединившись к "Джиллингем Таун" из 14-го английского дивизиона. (Daily Mail)



Бывший наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер договаривается о работе со сборной Швеции. (Daily Mirror)



Американская инвестиционная фирма 777 Partnerts теряет надежду получить одобрение сделки по приобретению "Эвертона". (Football Insider)



Бизнесмен из Флорида Шилен Патель ведет переговоры о покупке "Вест Бромвича". (The Telegraph)



Капитан сборной Англии Харри Кейн перевез семью в особняк в Баварии стоимостью 30 млн. фунтов. (Daily Express)



Домой к полузащитнику "Ньюкасла" Жоэлинтону наведались грабители во время матча Премьер-Лиги против "Сити". Сработавшая система безопасности заставила преступников ретироваться без добычи. (BBC)



Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо сравнил себя с Гарри Поттером. (BBC)



После поражения от "Челси" защитник "Фулхэма" Кенни Тете уехал домой на прокатном велосипеде от Lime. (The Sun)



Наташа Гиггз, бывшая любовница легенды "Юнайтед" Райана Гиггза и бывшая жена его брата Родри, обручилась с пожарным, который ради нее бросил жену после 20 лет брака. (Daily Star)