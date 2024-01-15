"Аль-Иттифак" исключает уход Хендерсона в январе

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон, вероятно, останется в "Аль-Иттифаке" до конца сезона, как минимум.

Хендерсон только прошлым летом присоединился к "Аль-Иттифаку", будучи приглашенным из "Ливерпуля" на зарплату в 700,000 фунтов в неделю.



Однако на прошлой неделе стало известно, что Хендерсон не чувствует себя счастливым в Саудовской Аравии и хочет уже в январе вернуться в Европу.



Претендентом номер один на Хендерсона считался "Аякс". Также 33-летнего англичанина сватали в "Ювентус", "Баварию", "Байер" и "Ньюкасл".



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивно материале, "Аль-Иттифак" дал ясно понять Хендерсону, что не собирается вести никаких переговоров насчет трансфера Джордана в этом месяце.



"Аль-Иттифак" не заинтересован в расставании с Хендерсоном в январе, будь то постоянный трансфер или аренда. Это означает, что Хендерсон застрял в саудовской лиге минимум до лета.



Добавим, столь твердая позиция, занятая "Аль-Иттифаком", может поставить под вопрос поездку Хендерсона на Евро-2024 со сборной Англии грядущим летом.