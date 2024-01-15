Постекоглу гордится игрой "Тоттенхэма" против МЮ

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что испытывает гордость от игры своей команды против "Манчестер Юнайтед" (2:2).

Пропустив на "Олд Траффорд" уже на третьей минуте от Расмуса Хейлунда, "Тоттенхэм" смог ответить своим быстрым голом. Позже в матче "шпорам" пришлось еще раз отыгрываться.



Постекоглу гордится тем, как "Тоттенхэм" справился со всеми испытаниями по ходу матча, и считает, что для победы "шпорам" просто не хватило везения.



"Я по-настоящему горжусь парнями, они сыграли выдающимся образом. Это была тяжелая неделя, но они справились с тем, с чем нужно было справиться сегодня, в столь непростом месте. Соперник отчаянно жаждал победы, и они рано повели в счете, но я думаю, мы великолепно отреагировали на это и на прочие неприятности. Мы показали замечательный футбол, забили пару голов, и нам, наверное, не повезло остаться без победы".



"Независимо от результата, игра и старания парней соответствовали высшему уровню", — цитирует Постекоглу официальный веб-сайт Премьер-Лиги.