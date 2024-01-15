Тен Хаг считает, что МЮ должен был получить пенальти против "Тоттенхэма"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выразил свое возмущение тем, что его команда не получила пенальти против "Тоттенхэма".

Дважды выходя вперед в воскресном матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", в итоге "Юнайтед" был вынужден довольствоваться ничьей 2:2.



После финального свистка Тен Хаг обратил внимание на эпизод на 32-й минуте, когда защитник "шпор" Дестини Удоджи двумя руками прихватил сзади за талию вингера "красных дьяволов" Алехандро Гарначо, но ни рефери Джон Брукс, ни система VAR вмешиваться не стали.



"Да, это пенальти. Но что мы можем поделать? Я уже привык к этому, подобное творится весь сезон. В гостях у "Тоттенхэма" был похожий инцидент, там Ромеро явно сыграл рукой, и я могу привести больше случаев".



"Думаю, в какой-то момент сезона это повернется в нашу сторону. Будем надеяться на это", — цитирует Тен Хага Daily Mail.



