Премьер-Лига готовится выдвинуть обвинения в адрес "Эвертона" и "Ноттингем Форест" насчет нарушения правил финансового фейр-плей.

Ранее в этом сезоне "Эвертон" был наказан снятием 10 очков за нарушение правил в ФФП, но то нарушение касается кампании 2021/22.



До конца 2023 года все клубы высшего английского дивизиона должны были подать финансовые отчеты за сезон 2022/23, и в понедельник станет известно, к кому у Премьер-Лиги есть претензии.



The Athletic ожидает, что Премьер-Лига обвинит "Эвертон" и "Форест" в нарушении правил ФФП. Речь пойдет о превышении лимита убытка в 105 миллионов фунтов за трехлетний период.



В соответствии со своим новым регламентом Премьер-Лига будет рассматривать такие дела в ускоренном порядке, чтобы наказание вступило в силу уже в этом сезоне.



Учитывая предыдущий прецедент, "Эвертону" и "Форест" будет грозить снятие очков. Также ожидается, что оба клуба не согласятся с обвинениями и воспользуются своим правом на апелляцию.