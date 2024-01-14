Защитник "Тоттенхэма" Микки Ван Де Вен развеял опасения насчет своего здоровья после матча против "Манчестер Юнайтед" (2:2).

Воскресный матч Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" стал первым для Ван де Вена с начала ноября, когда он получил травму задней поверхности бедра против "Челси".



Ван де Вен не смог доиграть поединок против "Юнайтед" до конца, будучи замененным в концовке на Эмерсона Рояла, однако после финального свистка 22-летний голландец заверил, что никакого рецидива не случилось.



"Я по-настоящему рад вернуться. В концовке у меня возникли небольшая судорога, но в остальном все нормально. Это просто судорога в икроножной мышце".



"Я не играл, кажется, два с половиной месяца, и вы видели, что темп матч был по-настоящему высок, поэтому на 89-й минуте у меня просто возникла судорога", — сообщил Ван де Вен Sky Sports.