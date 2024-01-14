"Севилья" согласовала аренду Ганнибала
"Севилья" согласовала аренду полузащитника "Манчестер Юнайтед" Ганнибала Межбри до конца сезона 2023/24.
Ганнибал не попал в заявку "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в воскресенье (2:2), и это не случайно.
Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, Ганнибал находится на своем пути в "Севилью", которая также получит опцию выкупа.
Арендовать Ганнибала хотели и другие клубы, включая "Эвертон", однако выбор 20-летнего тунисца пал на "Севилью", которая пыталась его заполучить еще прошлым летом.
14.01.2024 22:00
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