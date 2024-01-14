"Севилья" согласовала аренду Ганнибала

"Севилья" согласовала аренду полузащитника "Манчестер Юнайтед" Ганнибала Межбри до конца сезона 2023/24.

Ганнибал не попал в заявку "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в воскресенье (2:2), и это не случайно.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, Ганнибал находится на своем пути в "Севилью", которая также получит опцию выкупа.



Арендовать Ганнибала хотели и другие клубы, включая "Эвертон", однако выбор 20-летнего тунисца пал на "Севилью", которая пыталась его заполучить еще прошлым летом.