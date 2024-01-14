"Юнайтед" и "Тоттенхэм" сыграли вничью

Дважды ведя в счете, "Манчестер Юнайтед" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем противостоянии с "Тоттенхэмом" — 2:2.

По сравнению с поражением 2:1 от "Ноттингем Форест" 30 декабря в стартовый состав "красных дьяволов" вернулся Расмус Хейлунд, заменив Антони.



В старте у "шпор" дебютировал Тимо Вернер. Выздоровевший Микки Ван де Вен воссоединился в центре обороны с Кристианом Ромеро, получившим капитанскую повязку.



Счет в матче на "Олд Траффорд" был открыт уже на третьей минуте. Попытка Маркуса Рэшфорда сместиться с края штрафной по направлению центра была пресечена, но мяч отскочил к Расмусу Хейлунду, который нанес пушечный удар в ближний верхний угол ворот — 1:0.



"Тоттенхэм" совершенно не растерялся, позитивным образом отреагировав на пропущенный гол. Гости пошли отыгрываться, чуть пристрелялись и на 19-й минуте сравняли счет. Педро Порро подал угловой, а Ришарлисон кивком головы отправил мяч в угол ворот — 1:1.



Сравняв счет, "шпоры" чуть остепенились и сосредоточились на контроле мяча.



На 39-й минуте Дестини Удоджи, пытаясь прервать заброс на Алехандро Гарначо, головой отправил мяч в штангу своих ворот.



А спустя минуту "Юнайтед" вновь повел в счете. Рэшфорд сыграл в стенку с Хейлундом и после ответной передачи закатил мяч в дальний угол ворот — 2:1.



Концовка первого тайма была отмечена моментом Вернера, который ворвался в штрафную по левому краю и пробил низом, но в дальний угол ворот не попал. Также мог отличиться Ромеро, пробив в упор головой и попав в перекладину.



Едва начался второй тайм, как "Тоттенхэм" все-таки сравнял счет. Оказавшись на левом фланге, Вернер заметил подключение Бентанкура. Родриго был снабжен мячом и, добравшись до вратарской, поразил цель — 2:2.



"Юнайтед" попытался пойти вперед за третьим голом, но в этом не преуспел, а затем темп игры стал снижаться — уже никто рисковать не хотел.



Шанс вырвать победу для хозяев на исходе компенсированного времени имел Скотт Мактоминей, но мяч после его удара головой полетел выше.



Соперники оказались достойны друг друга. "Юнайтед" дважды выходил вперед, но "Тоттенхэм" оба раза легко сравнивал счет.



"Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче