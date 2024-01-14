Эмери не удовлетворен очком против "Эвертона"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что не удовлетворен ничейным результатом матча против "Эвертона".

В воскресенье Эмери впервые в своей тренерской карьере завершил матч Премьер-Лиги со счетом 0:0, сделав это с 97-й попытки.



"Вилла" имела свои моменты на "Гудисон Парк", поэтому Эмери расстраивается только по поводу результата, но не игры.



"Мы разочарованы, потому что у нас имелись возможности забить, но так бывает в футболе. Ты можешь контролировать игру, насколько захочешь, но порой этого недостаточно. Сегодня этого было недостаточно".



"Мы не рады только одному очку. Мы рады, что мы повысили свой уровень и сыграли таким образом. Мы проявили характер".



"Я рад, потому что мы становимся сильнее в плане соответствия нашему идеальному стилю. Мы чувствуем себя комфортно и уверены в том, каким образом играем, и мы постоянно созидаем. Очка недостаточно, но мы должны смириться", — цитирует Эмери Sky Sports.