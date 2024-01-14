Рэтклифф ожидает получить контроль над футбольными операциями МЮ к середине февраля

Сэр Джим Рэтклифф заявил, что ожидает получить полный контроль над футбольными операциями "Манчестер Юнайтед" не позднее середины февраля.

В конце декабря "Юнайтед" объявил о сделке с Рэтклиффом, который покупает 25% акций клуба, а также получает контроль над спортивным проектом "красных дьяволов".



Приехав на "Олд Траффорд" на матч против "Тоттенхэма" в воскресенье Рэтклифф поведал, что ожидает получить одобрение Премьер-Лиги в течение трех-четырех недель. До тех пор британский бизнесмен собирается ограничить свое взаимодействие с прессой.



"Это первый матч с момента нашего прихода. Я очень взволнован быть здесь, но я толком не могу ответить на какие-либо вопросы. Это большой матч, и обычно мы играем хорошо против "Тоттенхэма". Я встречался с Эриком (Тен Хагом), но было бы неуместно что-либо говорить об этом до того, как поступит одобрение сделки".



"Когда мы ожидаем получить одобрение? В начале или середине февраля. Надеюсь, они не найдут ничего подозрительного в нашем резюме!" — цитирует Рэтклиффа Daily Mirror.