"Вилла" не смогла вернуться на второе место

Унаи Эмери "Астон Вилла" упустила возможность вернуться на второе место в Премьер-Лиге, сыграв с "Эвертоном" вничью 0:0.

В начале матча хозяева "Гудисон Парк" доминировали над соперником, но на 18-й минуте "Вилла" ответила. Алекс Морено ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Джордана Пикфорда, однако гол не был засчитан по причине офсайда.

В дальнейшем шла обоюдоострая игра, но без явных голевых моментов. Зато в концовке первого тайма "ириски" имели сразу две верные возможности открыть счет, однако Эмилиано Мартинес не позволил отличиться Доминику Калверт-Левину и Джеймсу Гарнеру.

Во втором тайме инициатива перешла к "Вилле", которая много владела мячом, но угрозы воротам Пикфорда создавала с трудом. Зато в матче было много борьбы.

На 88-й минуте хозяева огрызнулись, и Абдулай Дукуре реализовал выход один на один, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

В итоге матч так и закончился без голов. Вилла" потеряла очки третий раз в четырех последних поединках Премьер-Лиги.

"Эвертон" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2024 19:05

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 14.01.2024 19:23 # chelsiukpro
    Пора назад возращатся по наклоной в середину таблицы!

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  2. kukuruzko 14.01.2024 19:08 # kukuruzko
    Раку-эве с ничьей, куда-то пропал(

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