"Вилла" не смогла вернуться на второе место
"Астон Вилла" упустила возможность вернуться на второе место в Премьер-Лиге, сыграв с "Эвертоном" вничью 0:0.
В начале матча хозяева "Гудисон Парк" доминировали над соперником, но на 18-й минуте "Вилла" ответила. Алекс Морено ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Джордана Пикфорда, однако гол не был засчитан по причине офсайда.
В дальнейшем шла обоюдоострая игра, но без явных голевых моментов. Зато в концовке первого тайма "ириски" имели сразу две верные возможности открыть счет, однако Эмилиано Мартинес не позволил отличиться Доминику Калверт-Левину и Джеймсу Гарнеру.
Во втором тайме инициатива перешла к "Вилле", которая много владела мячом, но угрозы воротам Пикфорда создавала с трудом. Зато в матче было много борьбы.
На 88-й минуте хозяева огрызнулись, и Абдулай Дукуре реализовал выход один на один, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
В итоге матч так и закончился без голов. Вилла" потеряла очки третий раз в четырех последних поединках Премьер-Лиги.
"Эвертон" — "Астон Вилла". Отчет о матче
14.01.2024 19:05
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Пора назад возращатся по наклоной в середину таблицы!
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Раку-эве с ничьей, куда-то пропал(
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