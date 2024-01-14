"Вилла" не смогла вернуться на второе место

"Астон Вилла" упустила возможность вернуться на второе место в Премьер-Лиге, сыграв с "Эвертоном" вничью 0:0.

В начале матча хозяева "Гудисон Парк" доминировали над соперником, но на 18-й минуте "Вилла" ответила. Алекс Морено ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Джордана Пикфорда, однако гол не был засчитан по причине офсайда.



В дальнейшем шла обоюдоострая игра, но без явных голевых моментов. Зато в концовке первого тайма "ириски" имели сразу две верные возможности открыть счет, однако Эмилиано Мартинес не позволил отличиться Доминику Калверт-Левину и Джеймсу Гарнеру.



Во втором тайме инициатива перешла к "Вилле", которая много владела мячом, но угрозы воротам Пикфорда создавала с трудом. Зато в матче было много борьбы.



На 88-й минуте хозяева огрызнулись, и Абдулай Дукуре реализовал выход один на один, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



В итоге матч так и закончился без голов. Вилла" потеряла очки третий раз в четырех последних поединках Премьер-Лиги.



"Эвертон" — "Астон Вилла". Отчет о матче