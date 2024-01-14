Паттерсон может заменить Келлехера в "Ливерпуле"
"Ливерпуль" начал готовиться к расставанию с Кувином Келлехером, присмотрев на роль запасного голкипера Энтони Паттерсона из "Сандерленда".
Келлехер едва ли может надеяться на то, что в обозримом будущем станет первым номером "Ливерпуля", сместив в этой роли одного из лучших голкиперов планеты Алиссона.
Вместе с тем Келлехеру уже 25 лет, и в "Ливерпуле" ожидают, что после окончания этого сезона ирландец отправится в клуб, где сможет играть регулярно.
Как сообщает Daily Mail, "Ливерпуль" установил за Келлехера цену в 20 миллионов фунтов и уже ищет нового дублера для Алиссона.
Этой заменой Келлехеру может стать англичанин Паттерсон. К своим 23 годам Энтони сыграл уже свыше 100 матчей за родной "Сандерленд".
"Ливерпуль" намерен сработать быстро, заполучив Паттерсона до того, как Энтони заинтересует другие клубы Премьер-Лиги.
14.01.2024 18:00
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Пусть Келлехер уходит в аренду, еще пригодится. А на замену Алиссону надо брать престарелого опытного воротника. Этот Паттерсон врядли лучше Келлехера.
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