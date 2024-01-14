Паттерсон может заменить Келлехера в "Ливерпуле"

Энтони Паттерсон "Ливерпуль" начал готовиться к расставанию с Кувином Келлехером, присмотрев на роль запасного голкипера Энтони Паттерсона из "Сандерленда".

Келлехер едва ли может надеяться на то, что в обозримом будущем станет первым номером "Ливерпуля", сместив в этой роли одного из лучших голкиперов планеты Алиссона.

Вместе с тем Келлехеру уже 25 лет, и в "Ливерпуле" ожидают, что после окончания этого сезона ирландец отправится в клуб, где сможет играть регулярно.

Как сообщает Daily Mail, "Ливерпуль" установил за Келлехера цену в 20 миллионов фунтов и уже ищет нового дублера для Алиссона.

Этой заменой Келлехеру может стать англичанин Паттерсон. К своим 23 годам Энтони сыграл уже свыше 100 матчей за родной "Сандерленд".

"Ливерпуль" намерен сработать быстро, заполучив Паттерсона до того, как Энтони заинтересует другие клубы Премьер-Лиги.


Метки Келлехер, Ливерпуль, Паттерсон, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2024 18:00

Количество просмотров Просмотров: 611

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. szobo88 14.01.2024 18:45 # szobo88
    Пусть Келлехер уходит в аренду, еще пригодится. А на замену Алиссону надо брать престарелого опытного воротника. Этот Паттерсон врядли лучше Келлехера.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: