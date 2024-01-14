Паттерсон может заменить Келлехера в "Ливерпуле"

"Ливерпуль" начал готовиться к расставанию с Кувином Келлехером, присмотрев на роль запасного голкипера Энтони Паттерсона из "Сандерленда".

Келлехер едва ли может надеяться на то, что в обозримом будущем станет первым номером "Ливерпуля", сместив в этой роли одного из лучших голкиперов планеты Алиссона.



Вместе с тем Келлехеру уже 25 лет, и в "Ливерпуле" ожидают, что после окончания этого сезона ирландец отправится в клуб, где сможет играть регулярно.



Как сообщает Daily Mail, "Ливерпуль" установил за Келлехера цену в 20 миллионов фунтов и уже ищет нового дублера для Алиссона.



Этой заменой Келлехеру может стать англичанин Паттерсон. К своим 23 годам Энтони сыграл уже свыше 100 матчей за родной "Сандерленд".



"Ливерпуль" намерен сработать быстро, заполучив Паттерсона до того, как Энтони заинтересует другие клубы Премьер-Лиги.