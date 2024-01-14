Тен Хаг: "У Санчо были проблемы на протяжении всего пути"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что у вингера Джейдона Санчо были проблемы еще до его назначения.

Летом 2021, за год до назначения Тен Хага, "Юнайтед" потратил 73 миллиона фунтов на приглашение Санчо из дортмундской "Боруссии".



В начале этого сезона Санчо поссорился с Тен Хагом и на текущей неделе вернулся в "Боруссию" на правах аренды.



Тен Хаг признает, что трансфер Санчо нельзя назвать успешным. По словам Эрика, Джейдон доставлял проблемы "Юнайтед" еще в в своем первом сезоне.



"У него были проблемы здесь с момента своего перехода, еще за год до моего назначения. У нас были проблемы на протяжении всего пути, поэтому его пребывание в "Манчестер Юнайтед" нельзя назвать успешным".



"Теперь он вернулся в дортмундскую "Боруссию", и я желаю ему всего наилучшего. Я надеюсь, все мы надеемся, что он будет хорошо выступать там, будет успешен. А что будет дальше, покажет время".



"Могло ли быть по-другому, если бы он извинился? Да, но мы уже говорили это прежде, и я не хочу каждый раз у этому возвращаться. Он знает, что ему нужно было сделать, мы дали ему это ясно понять".



"Что касается его игры, то это тоже было так ясно и очевидно, поэтому давайте прекратим эту дискуссию. Теперь он в Дортмунде, и мы желаем ему всего наилучшего", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.