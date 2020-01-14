Постекоглу: "Тоттенхэм" в чемпионской гонке"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что его команда является претендентом на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

В преддверии воскресного выезда к "Манчестер Юнайтед" "Тоттенхэм" находится всего в одном очке от топ-4, но и до лидирующего "Манчестер Сити" не так далеко — только две победы.



Поэтому Постекоглу не собирается довольствоваться меньшим и как-либо ограничивать цель, к которой "шпоры" будут стремиться во второй половине сезона.



"Ну, прежде всего нужно определить, что такое чемпионская гонка. Если я скажу "нет", вы повернетесь ко мне и скажете: "Да ладно, Анге". Если речь о том, чтобы иметь реальные шансы на титул, то да, мы в гонке. До тех пор, пока у тебя есть такая возможность, зачем ее отвергать? Я всегда это говорил".



"Мы преодолели по-настоящему тяжелый период, и мы удержались. У нас было четыре матча, когда результаты складывались против нас, но нам удавалось изменить это. Мы все еще в гонке. Наша игра на протяжении большей части дистанции довольно стабильна. Но все это бессмысленно, если мы не завершим сезон сильнее, чем провели его первую половину. К этому и нужно стремиться", — цитирует Постекоглу The Telegraph.