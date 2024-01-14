Викарио похвалил Онана

Голкипер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио выступал с похвалой в адрес своего визави Андре Онана из "Манчестер Юнайтед".

Как и Онана, Викарио прибыл в Премьер-Лигу прошлым летом из Серии А. Но если игра Гульельмо преимущественно получает хвалебные отзывы, то Андре регулярно подвергается критике.



Тем не менее, в преддверии очной встречи своих новых команд в Премьер-Лиге Викарио призвал людей не сомневаться в высоком уровне 27-летнего камерунца.



"Вместе с "Эмполи" я играл против "Интера", где был он в составе, в прошлом сезоне, но теперь это очень по-другому".



"Он впечатляющим образом выступал в чемпионате, а также в Лиге Чемпионов. Он обладает большими качествами и является очень хорошим голкипером. Будучи голкипером, на протяжении своей карьеры ты должен стараться сохранять баланс, потому что у тебя бывают хорошие и плохие моменты".



"Ты можешь совершить две ошибки подряд, но затем будет большой матч, после которого все будут говорить: "О, этот голкипер невероятен". Так что это непросто. Вы должны ценить, что Онана сделал и что он делает сейчас", — цитирует Викарио Daily Mirror.