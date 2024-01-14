"Ньюкасл" обдумывает покупку Диоманде

"Ньюкасл" обдумывает приобретение центрального защитника "Спортинга" Усмана Диоманде.

Диоманде присоединился к "Спортингу" только год назад из "Мидтьюлланда" за 6.5 млн. фунтов и имеет контракт до лета 2027.



В этом сезоне Диоманде сыграл 21 матч за "Спортинг", который в данный момент лидирует в португальском первенстве, а прямо сейчас 20-летний защитник выступает за сборную Кот-д'Ивуара на Кубке Африки.



Как сообщает Daily Mirror, "Ньюкасл" ожидает столкнуться с серьезной конкуренцией в борьбе за Диоманде. "Сорокам" нужно не только опередить конкурентов, но и найти деньги на покупку Усмана.



"Ньюкасл" находится в непростой ситуации в плане соблюдения правил финансового фейр-плей, и для покупки оцениваемого в 70 млн. фунтов Диоманде "сорокам" потребовалось бы продать кого-нибудь из своих звезд вроде Бруно Гимараэса или Александера Исака.