"Юнайтед" готов начать переговоры о покупке Жоау Невеша
"Манчестер Юнайтед" готовится начать переговоры о приобретении полузащитника "Бенфики" Жоау Невеша.
По информации Daily Mirror, "Юнайтед" планирует покупку Невеша на грядущее лето, однако работа над трансфером Жоау стартует уже в начале этого календарного года.
Невешу только в сентябре исполнилось 19, но Жоау уже утвердился ключевым игроком "Бенфики", сыграв 27 матчей во всех соревнованиях, а также дебютировал за сборную Португалии в этом сезоне.
"Юнайтед" рассматривает Невеша приоритетным объектом для инвестиций, а цена за португальского таланта в размере 100 миллионов фунтов не страшит "красных дьяволов".
14.01.2024 13:00
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