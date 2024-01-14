"Юнайтед" готов начать переговоры о покупке Жоау Невеша

"Манчестер Юнайтед" готовится начать переговоры о приобретении полузащитника "Бенфики" Жоау Невеша.

По информации Daily Mirror, "Юнайтед" планирует покупку Невеша на грядущее лето, однако работа над трансфером Жоау стартует уже в начале этого календарного года.



Невешу только в сентябре исполнилось 19, но Жоау уже утвердился ключевым игроком "Бенфики", сыграв 27 матчей во всех соревнованиях, а также дебютировал за сборную Португалии в этом сезоне.



"Юнайтед" рассматривает Невеша приоритетным объектом для инвестиций, а цена за португальского таланта в размере 100 миллионов фунтов не страшит "красных дьяволов".