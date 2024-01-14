Босс "Боруссии": "У Санчо совершенно нет проблем с дисциплиной"

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке отверг предположения о том, что вингер Джейдон Санчо является проблемным с точки зрения дисциплины игроком.

Ранее на этой неделе Санчо оформил свое возвращение в Дортмунд на правах аренды из "Юнайтед", а накануне — в своем повторном дебюте за "Боруссию" — отметился результативной передачей.



До матча против Дармштадта" Санчо не имел игровой практики с августа. Все эти месяцы Джейдон был изолирован от первой команды "Юнайтед" после того, как позволил возразить наставнику "красных дьяволов" Эрику Тен Хагу, обвинившему подопечного в плохой работе на тренировках.



Своим поведением в "Юнайтед" Санчо заслужил репутацию проблемного игрока, однако в "Боруссии" совершенно не разделяют точку зрения Тен Хага.



"У Джейдона Санчо совершенно нет проблем с дисциплиной. Я не имею представления, кто выдумал эту историю", — сообщил Ватцке Sky Sport Germany.