Босс "Боруссии": "У Санчо совершенно нет проблем с дисциплиной"
Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке отверг предположения о том, что вингер Джейдон Санчо является проблемным с точки зрения дисциплины игроком.
Ранее на этой неделе Санчо оформил свое возвращение в Дортмунд на правах аренды из "Юнайтед", а накануне — в своем повторном дебюте за "Боруссию" — отметился результативной передачей.
До матча против Дармштадта" Санчо не имел игровой практики с августа. Все эти месяцы Джейдон был изолирован от первой команды "Юнайтед" после того, как позволил возразить наставнику "красных дьяволов" Эрику Тен Хагу, обвинившему подопечного в плохой работе на тренировках.
Своим поведением в "Юнайтед" Санчо заслужил репутацию проблемного игрока, однако в "Боруссии" совершенно не разделяют точку зрения Тен Хага.
"У Джейдона Санчо совершенно нет проблем с дисциплиной. Я не имею представления, кто выдумал эту историю", — сообщил Ватцке Sky Sport Germany.
14.01.2024 11:00
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Зато есть проблема с тем, что он ху*во играет. Кто говорил, что у него плохо с дисциплиной?
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