Босс "Боруссии": "У Санчо совершенно нет проблем с дисциплиной"

Джейдон Санчо Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке отверг предположения о том, что вингер Джейдон Санчо является проблемным с точки зрения дисциплины игроком.

Ранее на этой неделе Санчо оформил свое возвращение в Дортмунд на правах аренды из "Юнайтед", а накануне — в своем повторном дебюте за "Боруссию" — отметился результативной передачей.

До матча против Дармштадта" Санчо не имел игровой практики с августа. Все эти месяцы Джейдон был изолирован от первой команды "Юнайтед" после того, как позволил возразить наставнику "красных дьяволов" Эрику Тен Хагу, обвинившему подопечного в плохой работе на тренировках.

Своим поведением в "Юнайтед" Санчо заслужил репутацию проблемного игрока, однако в "Боруссии" совершенно не разделяют точку зрения Тен Хага.

"У Джейдона Санчо совершенно нет проблем с дисциплиной. Я не имею представления, кто выдумал эту историю", — сообщил Ватцке Sky Sport Germany.


Метки Боруссия, Ватцке, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 14.01.2024 11:28 # ilovemanutd
    Зато есть проблема с тем, что он ху*во играет. Кто говорил, что у него плохо с дисциплиной?

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  2. quavo 14.01.2024 11:08 # quavo
    Норм выставляют лысого клоуном

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