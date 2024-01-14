Гвардиола надеется, что Де Брюйне поможет "Сити" завоевать титул

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется, что возвращение полузащитника Кевина Де Брюйне придаст импульс его команде в борьбе за титул Премьер-Лиги.

Накануне Де Брюйне сыграл в Премьер-Лиге впервые с 11 августа, отметившись голом и результативной передачей после своего выхода на замену в "Ньюкасле".



Де Брюйне помог "Сити" совершить "камбэк" и вырвать победу 2:3 на "Сент-Джеймс Парк", и Гвардиола чувствует, что отдохнувший умом и телом Кевин может стать грозным оружием "горожан" во второй половине сезона.



"У меня было ощущение, что он не готов на все 90 минут после пяти месяцев отсутствия. Мы не можем об этом забывать".



"Люди говорят: "Окей, он готов, значит он может сыграть 90 минут после пяти месяцев отсутствия". Но это не так, и поэтому он вышел только на замену. Мы контролировали игру, и он так себя проявил в последние 35 минут, забив гол, отдав результативную передачу и столько раз добираясь до лицевой линии для прострела".



"Он особенный игрок. Он легенда, его обожают наши люди, и он свеж в своем мышлении, потому что пять месяцев — это много времени. Надеюсь, во второй половине сезон он поможет нам удержаться в гонке до конца", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.