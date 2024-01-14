Тен Хаг: "Юнайтед" нужны голодные игроки"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его команда преуспеет, только если будет обладать "голодными игроками".

С момента своего прихода 19 месяцев назад Тен Хаг изменил многое на "Олд Траффорд", хотя его второй сезон складывается очень непросто.



В этот период Тен Хаг продемонстрировал свою беспощадность, избавившись от Криштиану Роналду и Джейдона Санчо, и Эрик считает обязательным, чтобы игроки "Юнайтед" имели правильный настрой и мотивацию.



"Если ты хочешь выступать успешно, тебе нужны голодные игроки. Я уже говорил, что нам нужны личности и игроки, которые очень голодны, чтобы сражаться за эту эмблему, поэтому сражайтесь за этот клуб и делайте это как часть команды", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.