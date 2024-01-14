Тен Хаг: "Юнайтед" нужны голодные игроки"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его команда преуспеет, только если будет обладать "голодными игроками".

С момента своего прихода 19 месяцев назад Тен Хаг изменил многое на "Олд Траффорд", хотя его второй сезон складывается очень непросто.

В этот период Тен Хаг продемонстрировал свою беспощадность, избавившись от Криштиану Роналду и Джейдона Санчо, и Эрик считает обязательным, чтобы игроки "Юнайтед" имели правильный настрой и мотивацию.

"Если ты хочешь выступать успешно, тебе нужны голодные игроки. Я уже говорил, что нам нужны личности и игроки, которые очень голодны, чтобы сражаться за эту эмблему, поэтому сражайтесь за этот клуб и делайте это как часть команды", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2024 09:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 14.01.2024 09:50 # high-malvern
    Поваров на клубной базе под сокращение, перекармливают игроков.

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  2. drogba11cool 14.01.2024 09:49 # drogba11cool
    Антони голодный игрок?

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