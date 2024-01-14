"Аякс" уверен в сделке с Хендерсоном

"Аякс" уверен в приглашении полузащитника "Аль-Иттифака" и сборной Англии Джордана Хендерсона.

Только накануне в итальянской прессе появилась информация, что Хендерсон, не сумевший адаптироваться к жизни в Саудовской Аравии, может быть арендован "Ювентусом" на 18 месяцев.



Однако в Амстердаме уверены, что 33-летний англичанин выберет их клуб. "Аякс" ждет ответа от бывшего капитана "Ливерпуля" на выдвинутое предложение.



В данный момент "Аякс" является бледной тенью команды, которая выигрывала Эредивизию три сезона подряд при Эрике Тен Хаге, но амстердамцы надеются, что опытнейший Хендерсон поможет это исправить.



Добавим, после четырех побед подряд "Аякс" поднялся на пятое место в Эредивизии, но все равно уступает лидирующему ПСВ 26 очков.