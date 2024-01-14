21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 14 января, двумя поединками продолжится 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — АСТОН ВИЛЛА 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Эвертон" неизменно проигрывал свой первый матч Премьер-Лиги в календарном году, начиная с 2018. В 2023 году "Астон Вилла" набрала 85 очков — только у "Манчестер Сити" больше 93). "Львы" выиграли все пять последних встреч с "ирисками" в рамках Премьер-Лиги.



Полузащитник Абдулай Дукуре, пропустивший последние пять матчей "Эвертона", может сыграть. Дуайт Макнил вернется на следующей неделе. Доминик Калверт-Левин доступен после того, как его красная карточка была отменена в результате апелляции. Эшли Янг возобновил тренировки. Идрисса Гейе на Кубке Африки.



К тренировкам с "Виллой" вернулись Пау Торрес и Юри Тилеманс. Люка Динь все еще лечится. Бертран Траоре уехал в свою сборную.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ТОТТЕНХЭМ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



В 15 домашних матчах этого сезона с учетом всех соревнований "Манчестер Юнайтед" ни разу не сыграл вничью (8 побед, 7 поражений). "Тоттенхэм" может установить клубный рекорд, забив в 33-м матче чемпионата подряд. "Красные дьяволы" выиграли 24 из 31 встречи о "шпорами" на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги (3 ничьи, 4 поражения).



В строй возвращаются сразу шестеро игроков "Юнайтед": Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Каземиро, Кристиан Эриксен, Антони и Амад Диалло.



За "Тоттенхэм" готовы дебютировать Раду Дрэгушин и Тимо Вернер. Кристиан Ромеро оправился после растяжения задней поверхности бедра. Бен Дэвис и Джовани Ло Чельсо травмированы.