Санчо может подтолкнуть Малена к переезду в Премьер-Лигу

Возвращение Джейдона Санчо в дортмундскую "Боруссию" может открыть дверь к переезду вингера Дониэлла Малена в Премьер-Лигу в это трансферное окно.

В этом сезоне Мален не имеет твердого места в стартовом составе "Боруссии", а появление такого конкурента, как Санчо, означает, что Дониэллу будет еще сложнее получать игровые минуты.



Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, прибытие Санчо из "Манчестер Юнайтед" на правах аренды до конца сезона может привести к "немедленной продаже" Малена.



В предыдущие недели 24-летнего голландца, забившего пять голов этом сезоне Бундеслиги, связывали с переходом в "Ливерпуль" и "Юнайтед".