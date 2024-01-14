Гвардиола похвалил Де Брюйне и Бобба после победы над "Ньюкаслом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил Кевина Де Брюйне и Оскара Бобба после победы 2:3 над "Ньюкаслом".

Появившись на замену во втором тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк", когда "Сити" уступал 2:1, Де Брюйне сравнял счет, а уже в компенсированное время создал гол для Бобба.



Это был первый в Премьер-Лиге матч для Де Брюйне с августа, но не меньше Гвардиола рад за 20-летнего Бобба, который делает свои первые шаги в первой команде "горожан".



"Я был слегка расстроен и сердит на него (Де Брюйне), потому что он не забил со штрафного первым же касанием!"



"Когда соперник устает, Кевин и Оскар могут добавить скорости нашей игре впереди. Оскар забил великолепный гол в плане контроля мяча. Он произвел на нас впечатление в предсезонный период, и еще по информации из резервной команды я знал, что он особенный игрок".



"Когда Кевин контролирует мяч, а у нас есть бегущие игроки... Кевин — уникальный в мире игрок, но каково завершение Оскара. Я так рад за него", — сообщил Гвардиола BBC.