Санчо отдал голевую передачу в первом же матче после возвращения в "Боруссию"
Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо сразу же принялся проявлять себя в дортмундской "Боруссии", отметившись результативной передаче в своем повторном дебюте за немецкий клуб.
В минувший четверг возвращение Санчо из Манчестера в Дортмунд было официально подтверждено. Джейдон присоединился к "Боруссии" на правах аренды до конца сезона.
Несмотря на то, что Санчо не имел игровой практики с августа, Джейдон был задействован в первом же матче "Боруссии" после своего возвращения.
23-летний англичанин вышел на 55-й минуте выездного матча Бундеслиги против "Дармштадта" и уже спустя 22 минуты создал гол для Марко Ройса, а "Боруссия" в итоге победила 0:3.
13.01.2024 23:00
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ten haag punching air right now)))
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Ахахахахаха
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