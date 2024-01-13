Санчо отдал голевую передачу в первом же матче после возвращения в "Боруссию"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо сразу же принялся проявлять себя в дортмундской "Боруссии", отметившись результативной передаче в своем повторном дебюте за немецкий клуб.

В минувший четверг возвращение Санчо из Манчестера в Дортмунд было официально подтверждено. Джейдон присоединился к "Боруссии" на правах аренды до конца сезона.



Несмотря на то, что Санчо не имел игровой практики с августа, Джейдон был задействован в первом же матче "Боруссии" после своего возвращения.



23-летний англичанин вышел на 55-й минуте выездного матча Бундеслиги против "Дармштадта" и уже спустя 22 минуты создал гол для Марко Ройса, а "Боруссия" в итоге победила 0:3.



