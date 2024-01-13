Де Брюйне помог "Сити" вырвать победу против "Ньюкасла"

Кевин Де Брюйне забил гол и отдал результативную передачу в своем первом матче Премьер-Лиги с августа, что позволило "Манчестер Сити" одержать волевую победу 2:3 в гостях у "Ньюкасла".

По сравнению с победой 0:3 над "Сандерлендом" в Кубке Англии "сороки" из-за травмы недосчитались Жоэлинтона, чье место в старте занял Льюис Майли.



Относительно кубковой победы 5:0 над "Хаддерсфилдом" в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Кайл Уолкер, Натан Аке, Родри, Бернарду Силва и Жереми Доку.



Уже на второй минуте мяч побывал в воротах Эдерсона. Киран Триппьер со своей половины поля сделал передачу вперед на Александера Исака, который ворвался в штрафную по правому краю и прострелил в центр площадки на Шона Лонгстаффа, и тот поразил цель. К счастью для гостей, система VAR обнаружила офсайд, но плохая новость для них оказалась в том, что Эдерсон получил травму в столкновении с соперником и был заменен.



Отделавшись испугом, "Сити" принялся нагнетать давление. "Ньюкасл" глубоко отошел назад и в итоге пропустил. На 26-й минуте Уолкер прострелил с правого фланга, а Силва пробил пяткой с границы вратарской — 0:1.



"Горожане" продолжили отчаянно давить, но "сороки" выдержали этот натиск, а на 35-й минуте разразились контратакой. Бруно Гимараэс гениальной передачей отправил вперед Исака, который вошел в штрафную и нанес обводящий удар из под Уолкера — 1:1.



Прошло еще две минуты, и Гордон, ворвавшись в штрафную с левого фланга, сместился мимо Уолкера и закрутил мяч в дальний угол ворот — 2:1.



Хозяева воодушевились и в остатке первого тайма не переставали атаковать. Штефан Ортега, заменивший Эдерсона, был вынужден дважды спасать свою команду. А вот у гостей игра впереди разладилась.



Во втором тайме уже не было такого безбашенного футбола. "Ньюкасл" сосредоточился на удержании своего преимущества, а "Сити" сделал ставку на позиционную игру.



Стоит отметить, что комбинации "горожан" регулярно увенчались ударами, но Дубравка действовал безошибочно, а порой гости промахивались сами.



Переломить игру "Сити" помог выход на замену Кевина Де Брюйне, который на 73-й минуте продвинулся вперед и нанес бильярдный удар с границы штрафной — 2:2.



Остаток матча "горожане" провели в атаках и в компенсированное время были вознаграждены за свои старания. Де Брюйне забросил мяч в штрафную на Оскара Бобба, который ускользнул от Кирана Триппьера и поразил цель из пределов вратарской — 2:3.



Команды провели два разных тайма, но в целом это был чрезвычайно интересный матч. Безмятежное начало обернулось для "Сити" сущим кошмаром, однако "горожане" с честью вышли из сложной ситуации и набрали важные три очка.



"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче