Де Брюйне помог "Сити" вырвать победу против "Ньюкасла"
Кевин Де Брюйне забил гол и отдал результативную передачу в своем первом матче Премьер-Лиги с августа, что позволило "Манчестер Сити" одержать волевую победу 2:3 в гостях у "Ньюкасла".
По сравнению с победой 0:3 над "Сандерлендом" в Кубке Англии "сороки" из-за травмы недосчитались Жоэлинтона, чье место в старте занял Льюис Майли.
Относительно кубковой победы 5:0 над "Хаддерсфилдом" в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Кайл Уолкер, Натан Аке, Родри, Бернарду Силва и Жереми Доку.
Уже на второй минуте мяч побывал в воротах Эдерсона. Киран Триппьер со своей половины поля сделал передачу вперед на Александера Исака, который ворвался в штрафную по правому краю и прострелил в центр площадки на Шона Лонгстаффа, и тот поразил цель. К счастью для гостей, система VAR обнаружила офсайд, но плохая новость для них оказалась в том, что Эдерсон получил травму в столкновении с соперником и был заменен.
Отделавшись испугом, "Сити" принялся нагнетать давление. "Ньюкасл" глубоко отошел назад и в итоге пропустил. На 26-й минуте Уолкер прострелил с правого фланга, а Силва пробил пяткой с границы вратарской — 0:1.
"Горожане" продолжили отчаянно давить, но "сороки" выдержали этот натиск, а на 35-й минуте разразились контратакой. Бруно Гимараэс гениальной передачей отправил вперед Исака, который вошел в штрафную и нанес обводящий удар из под Уолкера — 1:1.
Прошло еще две минуты, и Гордон, ворвавшись в штрафную с левого фланга, сместился мимо Уолкера и закрутил мяч в дальний угол ворот — 2:1.
Хозяева воодушевились и в остатке первого тайма не переставали атаковать. Штефан Ортега, заменивший Эдерсона, был вынужден дважды спасать свою команду. А вот у гостей игра впереди разладилась.
Во втором тайме уже не было такого безбашенного футбола. "Ньюкасл" сосредоточился на удержании своего преимущества, а "Сити" сделал ставку на позиционную игру.
Стоит отметить, что комбинации "горожан" регулярно увенчались ударами, но Дубравка действовал безошибочно, а порой гости промахивались сами.
Переломить игру "Сити" помог выход на замену Кевина Де Брюйне, который на 73-й минуте продвинулся вперед и нанес бильярдный удар с границы штрафной — 2:2.
Остаток матча "горожане" провели в атаках и в компенсированное время были вознаграждены за свои старания. Де Брюйне забросил мяч в штрафную на Оскара Бобба, который ускользнул от Кирана Триппьера и поразил цель из пределов вратарской — 2:3.
Команды провели два разных тайма, но в целом это был чрезвычайно интересный матч. Безмятежное начало обернулось для "Сити" сущим кошмаром, однако "горожане" с честью вышли из сложной ситуации и набрали важные три очка.
"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
13.01.2024 22:35
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Хочу представиться.Меня зовут Роман и я из тех людей,которые укрываются от войны в Польше.Я приехал сюда не за долго до,и возвращаться обратно не стал.Я читаю Вас наверное года полтора.Ваше мнение очень адекватное,хотя не всегда я его разделяю,но в последнее время Вы очень часто пишете о мобилизации,и меня,как человека не особо желающего идти на войну,мучает несколько вопросов,могли бы Вы их прокомментировать в своем дневнике?
С Вашего позволения я начну..
Моя бабушка и папа в Украине получают пенсию(на двоих) - 11000 грн что равно примерно 270 евро,это при том что отец имеет много лет горячего стажа
Все что есть в нашей жизни,а это одна 3-комнатная квартира,мое образование…это давалось непосильным трудом моих родителей и их родителей,государство приложило к этому мало усилий
Я не буду клонить дальше,я в Украине зарабатывал на то время 700 евро(до войны) и это была не самая плохая зарплата для обычного честного человека,и ничего не мог позволить себе и своей семье.
Сейчас,проживая в Германии и имея среднюю зарплату я себя начал чувствовать человеком,стал понимать куда идут мои налоги,появилась возможность посмотреть мир и помогать своей семье.
Вы думаете я хочу воевать за Украину?
Меня 31 год там жестко обманывали,как и моих родителей,как обманули всех Ветеранов Великой Отечественной и обманули ветеранов Афгана наши с Вами государства…Лучше быть здесь,и доживать спокойную старость,чем воевать за свою страну,за которую ты отдашь свое здоровье,возможно часть тела,а в худшем случае жизнь,и в итоге ты,или уже твои близкие будут доживать жизнь в нищите,с медалькой на плечах или где то в ящике
Я был в украинской армии после начала АТО,и что я могу сказать,вместо написанных в меню сардин была килька,вместо записанного в части Фольцвагена была Лада…Вы понимаете к чему я клоню.сейчас люди замерзают на фронте,и наверное самая страшная смерть-это нет от пули врага,а вот так вот просто,от погоды,когда вокруг все ок,все ездят на мерсах,рестораны открывают,а тебе на ботинки не выделили,ну или на машину..точнее выделили на фольцваген,а привезли четверку отечественного производства…
Ну Вы меня поняли наверное)
Очень не хочется,потому что эта война не для всех,села обчистили уже…с городами посложнее будет,а когда до депутатов дойдет-война закончится…как говорил один человек)
Спасибо Вам за внимание.
С Уважением.
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Йемен >хохлы
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Сюрприз,сюрприз ублюдки, Король рыжий-бесстыжий вернулся!!!
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НаВи ДаВи
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Один из постов, за которые чилийско-американский блогер Гонсало Лира был брошен в украинскую тюрьму и убит там. В апреле прошлого года он честно предупреждал, чем закончится авантюрный контраступ ВСУ и предупреждал, говоря о Зеленском:
Он знает.
Он знает, что это приближается к концу.
Он знает, что жизни всех этих людей будут потрачены зря
СБУ объявила эти слова "российской пропагандой". Только по итогу провального контрнаступа выясняется, что Лира говорил правду, а Зеленский занимался пропагандой...
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вот эти защитники мусульман, почему не едут их защищать? или у них удаленная поддержка?
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Фекальная река снова затапливает Киев
"Борщаговку опять затопило говном. В том же месте. С - стабильность", - пишут местные издания.
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📌 Американские силы признают свою неудачу в Йемене:
«Йемен очень сложен». Нам пока не удалось достичь ни одной военной цели, и у нас нет агентов на местах.
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8 Челси 21 31
9 Манчестер Юнайтед 20 31
10 Ньюкасл 21 29
Источник: http://fapl.ru/
ЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
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опять чемпики((((((((((
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narcot
дагестанская дура опять соснула
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ian
Победы гостей
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а что за е6ланы тут палиситнские флаги понавешали себе на аватарки? это те самые которые против убийств детей на палестине? редкостные дал6ае6ы
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Насколько ж чемп германии уебищен, что соанчо в первом матче гп уже сделал))
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интересно арсенал играет рукой, голубизна играет рукой, и все в пределах правил , скажу одно в этом сезоне Ливерпулю не быть чемпионами,Америкозы зажали денег
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У мёртвого Сити чемпик отнять не могут
#клоппаут
#артетааут
#эмериаут
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пенсобомжи молятся на грязную нефтеколонку орр
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Всем было плевать даже когда Сити взял требл, а тут и подавно, какой-то купленный матч
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Я уже сбился со счету, сколько таких матчей было в этом сезоне, когда какой-то капли не хватало для победы... Чуть больше везения, и Касл был бы в плей-офф ЛЧ и в АПЛ в топ-4.
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Санчо на Ройса передачу оформил
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