Почеттино признал, что Гюсто мог получить красную карточку против "Фулхэма"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признал, что его защитник Мало Гюсто мог быть удален в матче Премьер-Лиги против "Фулхэма".

Ранее в субботу "Челси" отпраздновал победу 1:0 над "Фулхэмом" благодаря пенальти Коула Палмера в добавленное к первому тайму время.



Однако матч на "Стэмфорд Бридж" мог сложиться иначе, если бы на 39-й минуте Гюсто был удален за то, что шипами ударил по голени Виллиана.



Рефери Энтони Тэйлор ограничился желтой карточкой, но наставник "Фулхэма" Марку Силва считает это ошибкой.



"Один момент в первом тайм оказал огромное влияние на игру — Гюсто должен был получить красную карточку. Это явная красная карточка, рефери совершил явную ошибку, и VAR должна была изменить решение рефери".



"Энтони Тэйлор принял хорошее решение в тот момент, ему было сложно сразу увидеть, красная это или желтая. Он показал желтую карточку, и это хорошее решение от рефери в поле".



"Но очевидно, что VAR должна была исправить это решение и пригласить рефери к монитору, потому что это явная красная карточка".



"Я видел много похожих ситуаций в этом сезоне, и девять раз из 10 это была красная карточка. Сегодня днем — нет", — сообщил Силва talkSPORT.



Почеттино также спросили об этом инциденте, и Маурисио не стал спорить с тем, что Гюсто мог оставить "Челси" вдесятером и схлопотать дисквалификацию на четыре матча, потому что ранее в этом сезоне Мало уже удалялся.



"Я принимаю мнение и точку зрения Марку. Да, нет сомнений, что он расстроен. Возможно, следовало показать красную карточку".



"Но иногда так бывает (что игрок уходит от наказания), иногда — нет".



"Но я принимаю мнение Марку и могу понять, почему он расстроен этим решением", — сообщил Почеттино.



