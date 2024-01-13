"Ювентус" может арендовать Хендерсона

Джордан Хендерсон "Ювентус" рассматривает возможность аренды полузащитника "Аль-Иттифака" Джордана Хендерсона.

Хендерсон только прошлым летом перебрался в "Аль-Иттифак из "Ливерпуля", однако Джордан не смог освоиться в Саудовской Аравии и теперь хочет вернуться в Европу.

Ранее Хендерсона сватали в "Баварию", "Байер", "Аякс" и клубы Премьер-Лиги, однако Sky Italy утверждает, что Джордан надеется найти пристанище в Италии.

Сообщается, что "Ювентус" может арендовать 33-летнего англичанина сразу на 18 месяцев — до конца сезона 2024/25.

В случае расставания с "Аль-Иттифаком" Хендерсону придется пойти на значительное сокращение своей зарплаты, которая, по слухам, в Саудовской Аравии достигает 700,000 фунтов в неделю.


Метки Аль-Иттифак, Хендерсон, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2024 21:00

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  1. muzzle 13.01.2024 21:10 # muzzle
    Юве всегда были падальщиками. Чуть что не так лежит, Ювентус тут как тут.

    (ответить)

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