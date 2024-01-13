"Ювентус" может арендовать Хендерсона

"Ювентус" рассматривает возможность аренды полузащитника "Аль-Иттифака" Джордана Хендерсона.

Хендерсон только прошлым летом перебрался в "Аль-Иттифак из "Ливерпуля", однако Джордан не смог освоиться в Саудовской Аравии и теперь хочет вернуться в Европу.



Ранее Хендерсона сватали в "Баварию", "Байер", "Аякс" и клубы Премьер-Лиги, однако Sky Italy утверждает, что Джордан надеется найти пристанище в Италии.



Сообщается, что "Ювентус" может арендовать 33-летнего англичанина сразу на 18 месяцев — до конца сезона 2024/25.



В случае расставания с "Аль-Иттифаком" Хендерсону придется пойти на значительное сокращение своей зарплаты, которая, по слухам, в Саудовской Аравии достигает 700,000 фунтов в неделю.