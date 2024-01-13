"Челси" может обновить рекорд Премьер-Лиги покупкой Фергюсона
"Челси" готов попытаться купить нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона уже грядущим летом.
Буквально на днях в прессе появилась информация, что "Челси" рассматривает Фергюсона своей долгосрочной трансферной целью.
Фергюсон только в ноябре заключил новый контракт с "Брайтоном" и, естественно, не будет продан в зимнее окно, однако после окончания сезона над "чайками" нависнет реальная угроза лишиться Эвана.
Как утверждает talkSPORT, "Челси" планирует приобрести нападающего грядущим летом, и Фергюсон находится в шорт-листе "синих", наряду с Виктором Осимхеном из "Наполи" и Айвеном Тоуни из "Брентфорда".
Преимущество 19-летнего игрока сборной Ирландии над Осимхеном и Тоуни не только в возрасте, но также в гораздо более скромных ожиданиях по зарплате.
В "Брайтоне" верят, что продажа Фергюсона может установить новый трансферный рекорд Премьер-Лиги, который сейчас держится на отметке в 115 миллионов фунтов — за такие деньги "Челси" приобрел у "чаек" полузащитника Мойсеса Кайседо прошлым летом.
13.01.2024 20:00
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Последние комментарии:
Бабки пилят или кто-то в Челси фанат чаек, не иначе
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Когда уже опустят это недоразумение пупси в шип
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Самый перспективный нападающий в самый престижный клуб за самые большие деньги. В этом весь Челси.
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защекойдержалси не может, чтобы не позориться. днк терпил дает о себе знать.
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