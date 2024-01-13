"Челси" может обновить рекорд Премьер-Лиги покупкой Фергюсона

Эван Фергюсон "Челси" готов попытаться купить нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона уже грядущим летом.

Буквально на днях в прессе появилась информация, что "Челси" рассматривает Фергюсона своей долгосрочной трансферной целью.

Фергюсон только в ноябре заключил новый контракт с "Брайтоном" и, естественно, не будет продан в зимнее окно, однако после окончания сезона над "чайками" нависнет реальная угроза лишиться Эвана.

Как утверждает talkSPORT, "Челси" планирует приобрести нападающего грядущим летом, и Фергюсон находится в шорт-листе "синих", наряду с Виктором Осимхеном из "Наполи" и Айвеном Тоуни из "Брентфорда".

Преимущество 19-летнего игрока сборной Ирландии над Осимхеном и Тоуни не только в возрасте, но также в гораздо более скромных ожиданиях по зарплате.

В "Брайтоне" верят, что продажа Фергюсона может установить новый трансферный рекорд Премьер-Лиги, который сейчас держится на отметке в 115 миллионов фунтов — за такие деньги "Челси" приобрел у "чаек" полузащитника Мойсеса Кайседо прошлым летом.


Метки Брайтон, Фергюсон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 13.01.2024 20:21 # alexomck
    Бабки пилят или кто-то в Челси фанат чаек, не иначе

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  2. superperez101 13.01.2024 20:18 # superperez101
    Когда уже опустят это недоразумение пупси в шип

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  3. gucman 13.01.2024 20:16 # gucman
    Самый перспективный нападающий в самый престижный клуб за самые большие деньги. В этом весь Челси.

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  4. hammersmith 13.01.2024 20:05 # hammersmith
    защекойдержалси не может, чтобы не позориться. днк терпил дает о себе знать.

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