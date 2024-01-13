Почеттино: "Такого рода победа важна"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино считает, что его команда одержала важную победу против "Фулхэма".

Реализованный Коулом Палмером пенальти на исходе первого тайма позволил "Челси" обыграть "Фулхэм" со счетом 1:0, одержав четвертую подряд домашнюю и третью подряд вообще победу в рамках Премьер-Лиги.



По мнению Почеттино, "Челси" одолел непростого соперника, и этот результат поможет становлению его молодой команды.



"Такого рода победа важна, потому что, видя игру "Фулхэма" против "Ливерпуля" и "Арсенала" в последние недели, ты понимаешь, что для победы над ними придется потрудиться. Игроки заслуживают похвалы. Против такого соперника непросто играть".



"Люди говорят, что "Челси" должен занимать другую позицию, но наша позиция отражает реальность. Мы в той позиции, где заслуживаем, потому что мы недостаточно эффективны впереди. Мы еще добьемся желаемого. Мы в процессе строительства команды и стараемся изо всех сил. Я так доволен игроками", — сообщил Почеттино TNT Sports.