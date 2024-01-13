Босс "РБ Лейпциг" объяснил, почему Карвалью был отправлен назад в "Ливерпуль"
Спортивный директор "РБ Лейпциг" Рувен Шредер объяснил, почему его клуб отправил вингера Фабиу Карвалью назад в "Ливерпуль".
За полсезона аренды в "РБ Лейпциг" Карвалью сыграл 15 матчей, не забив ни одного гола и не отдав и одной результативной передачи.
В Лейпциге чувствуют, что Карвалью оказался не готов к конкуренции, поэтому немецкий клуб позволил "Ливерпулю" досрочно вернуть Фабиу, который вторую половину этого сезона проведет в "Халле".
"Прошлым летом мы приняли сознательное решение пригласить Фабиу. Он провел отличный сезон за "Фулхэм" во втором английском дивизионе, где очень высокие требования к физической готовности. Мы сказали себе: замечательный талант, хороший возраст, уже есть опыт. Тем не менее, ты не узнаешь игрока как конечный продукт, пока он не окажется у тебя".
"У Фабиу отличный характер. Но он осознал: "Окей, здесь есть конкурент, и мне придется приложить больше усилий!" И затем мы заметили, что он не хочет иметь дело с конкуренцией", — сообщил Шредер RB Live.
13.01.2024 18:00
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Это понял штаб красных,ребёнок работать не хочет,считает,что всё придёт от природы.Значит после тигров летом продадут,чтоб не портил воздух.
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