Босс "РБ Лейпциг" объяснил, почему Карвалью был отправлен назад в "Ливерпуль"

Фабиу Карвалью Спортивный директор "РБ Лейпциг" Рувен Шредер объяснил, почему его клуб отправил вингера Фабиу Карвалью назад в "Ливерпуль".

За полсезона аренды в "РБ Лейпциг" Карвалью сыграл 15 матчей, не забив ни одного гола и не отдав и одной результативной передачи.

В Лейпциге чувствуют, что Карвалью оказался не готов к конкуренции, поэтому немецкий клуб позволил "Ливерпулю" досрочно вернуть Фабиу, который вторую половину этого сезона проведет в "Халле".

"Прошлым летом мы приняли сознательное решение пригласить Фабиу. Он провел отличный сезон за "Фулхэм" во втором английском дивизионе, где очень высокие требования к физической готовности. Мы сказали себе: замечательный талант, хороший возраст, уже есть опыт. Тем не менее, ты не узнаешь игрока как конечный продукт, пока он не окажется у тебя".

"У Фабиу отличный характер. Но он осознал: "Окей, здесь есть конкурент, и мне придется приложить больше усилий!" И затем мы заметили, что он не хочет иметь дело с конкуренцией", — сообщил Шредер RB Live.


Метки Карвалью, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2024 18:00

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  1. noi39 13.01.2024 18:27 # noi39
    Это понял штаб красных,ребёнок работать не хочет,считает,что всё придёт от природы.Значит после тигров летом продадут,чтоб не портил воздух.

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