"Челси" победил "Фулхэм" благодаря пенальти Палмера
Пенальти Коула Палмера позволил "Челси" обыграть "Фулхэм" со счетом 1:0, впервые с 2020 года оформив четыре домашние победы кряду в Премьер-Лиге.
Относительно поражения 1:0 от "Мидлсбро" в Кубке Лиги в стартовом составе "синих" произошло единственное изменение. Вместо Нони Мадуэке появился Армандо Бройя. Выздоровевшие Бенуа Бадиашиле и Бен Чилуэлл были названы среди запасных.
"Дачники" тоже играли посреди недели в Кубке Лиги, уступив "Ливерпулю" со счетом 2:1, и относительно того матча в их стартовый состав вернулись Кенни Тете, Том Кэрни и Харри Уилсон, заменив Тимоти Кастаня, Харрисона Рида и Бобби Декордова-Рида.
"Челси" начал матч первым номером и даже нанес несколько неточных ударов, включая хорошую попытку пробить головой Бройи.
Постепенно "Фулхэм" отодвинул игру от своих ворот, подержал мяч, а в середине первого тайма дважды напряг голкипера соперника Джордже Петровича, который отразил удары Андреаса Перейры и Уилсона. Особенно хороший момент был у Харри, пробивавшего почти в упор с острого угла.
Ближе к концу первого тайма игра совершенно успокоилась, а перед самым уходом команд на перерыв Исса Диоп сбил в своей штрафной Рахима Стерлинга, и Коул Палмер реализовал назначенный пенальти — 1:0.
Вскоре после начала второго тайма "синие" упустили возможность удвоить счет. Стерлинг без помех бил головой с подступов к вратарской площади после навеса Энцо Фернандеса, но лишь попал в штангу.
Гостям нужно было отыгрываться, однако хозяева смотрелись предпочтительнее и атаковали острее, пускай и со сбившимся прицелом.
После долгой паузы, на 73-й минуте, "Фулхэм", наконец, создал реальный момент, но Петрович парировал удар Рауля Хименеса низом из пределов штрафной.
На 83-й минуте "дачников" еще раз спасла штанга, приняв на себя удар Конора Галлахера.
"Синие" так и не смогли забить второй гол, но довольно уверенно выдержали натиск соперника в концовке — лишь Петрович совершил еще один хороший сейв.
"Челси" вновь столкнулся с плохой реализацией моментов и одержал победу только благодаря пенальти. Однако по игре "синие" смотрелись неплохо, не так много позволив создать сопернику.
"Челси" — "Фулхэм". Отчет о матче
13.01.2024 17:30
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Последние комментарии:
Ору с пидора на наркоте)
13.01.2024 18:32 #
narcot
щемишь ты только хуй своими сахарными устами
(ответить)
Полыхают лyзepxyйцы, полыхают
От того, что хyй без смазки в жопу им вставляют
(ответить)
Залуупссииии!
(ответить)
Залупси покупает кайседу лавию и нкунку
Ну это едрить топари по мнению пенсов
Колбаса покупает собослая и ватару на сдачу.
Дальше всё расставило время на свои места
(ответить)
Оставлять надо Поччетино, так как лучше тренера на рынке просто нет...
(ответить)
Повылазили пенсята, будто корыто комбикорма насыпали им.
(ответить)
Интересно, сможем по итогу сезона выше аснла закончить!?
(ответить)
sosalsi london = govno
(ответить)
Выиграли у Фулхэма и забили под шконарь лyзepxyйцев. Только великий Челси может одним выстрелом двух зайцев пристрелить.
(ответить)
кстати!
надо поздравить челсе, обошли скюм юнайтед в таблице.
это, бляха, успех!
(ответить)
пенсы дружно празднуют победу над принципиальным соперником
https://idiod.video/hzodc2.mp4
(ответить)
Чет много Щолсей. А где политика? Бабусь уже сдалась и больше не продолжает свою "гетьбу"? Затерпела...
(ответить)
Семьxyeввротберульцы на месте?
(ответить)
Это Шлакси. Вы слышали про нас не раз
И что Артурик - пидарас.
(ответить)
я хренею с болел сити ,как игрок играет плохо он выходец Ливерпуля, как играет неплохо воспитаник лысого шарлатана.
(ответить)
янка - пидорша. официально
13.01.2024 17:27 #
ian
Дельфинарси на отскоке
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Источник: http://fapl.ru/posts/105178/?c=1#c7881214
(ответить)
ЯНКА СУКА АХАХАХХАХААХХААХХА
13.01.2024 10:23 #
ian
сегодняшние матчи будут смотреть только люди с нетрадиционной ориентацией
(ответить)
13.01.2024 17:46 #
ian
грязная помойка chelsea полная симулянтишек победила благодаря жалкой пенки
(ответить)
(ответить)
Рахим Стерлинг заработал больше всех пенальти в истории АПЛ – 26
Варди – 23
Заа – 19
Ширер – 15
(ответить)
грязная помойка chelsea полная симулянтишек победила благодаря жалкой пенки
(ответить)
Проблемы этого Челси - это тренер! Он просто ужасен! Как так можно играть??? Кто тебя заставляет выпускать Чили вингером ? В чем прикол ?????
(ответить)
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