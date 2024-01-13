"Челси" победил "Фулхэм" благодаря пенальти Палмера

Коул Палмер Пенальти Коула Палмера позволил "Челси" обыграть "Фулхэм" со счетом 1:0, впервые с 2020 года оформив четыре домашние победы кряду в Премьер-Лиге.

Относительно поражения 1:0 от "Мидлсбро" в Кубке Лиги в стартовом составе "синих" произошло единственное изменение. Вместо Нони Мадуэке появился Армандо Бройя. Выздоровевшие Бенуа Бадиашиле и Бен Чилуэлл были названы среди запасных.

"Дачники" тоже играли посреди недели в Кубке Лиги, уступив "Ливерпулю" со счетом 2:1, и относительно того матча в их стартовый состав вернулись Кенни Тете, Том Кэрни и Харри Уилсон, заменив Тимоти Кастаня, Харрисона Рида и Бобби Декордова-Рида.

"Челси" начал матч первым номером и даже нанес несколько неточных ударов, включая хорошую попытку пробить головой Бройи.

Постепенно "Фулхэм" отодвинул игру от своих ворот, подержал мяч, а в середине первого тайма дважды напряг голкипера соперника Джордже Петровича, который отразил удары Андреаса Перейры и Уилсона. Особенно хороший момент был у Харри, пробивавшего почти в упор с острого угла.

Ближе к концу первого тайма игра совершенно успокоилась, а перед самым уходом команд на перерыв Исса Диоп сбил в своей штрафной Рахима Стерлинга, и Коул Палмер реализовал назначенный пенальти — 1:0.

Вскоре после начала второго тайма "синие" упустили возможность удвоить счет. Стерлинг без помех бил головой с подступов к вратарской площади после навеса Энцо Фернандеса, но лишь попал в штангу.

Гостям нужно было отыгрываться, однако хозяева смотрелись предпочтительнее и атаковали острее, пускай и со сбившимся прицелом.

После долгой паузы, на 73-й минуте, "Фулхэм", наконец, создал реальный момент, но Петрович парировал удар Рауля Хименеса низом из пределов штрафной.

На 83-й минуте "дачников" еще раз спасла штанга, приняв на себя удар Конора Галлахера.

"Синие" так и не смогли забить второй гол, но довольно уверенно выдержали натиск соперника в концовке — лишь Петрович совершил еще один хороший сейв.

"Челси" вновь столкнулся с плохой реализацией моментов и одержал победу только благодаря пенальти. Однако по игре "синие" смотрелись неплохо, не так много позволив создать сопернику.

"Челси" — "Фулхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2024 17:30

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 13.01.2024 18:57 # takernotagiver
    Ору с пидора на наркоте)

    13.01.2024 18:32 #
    narcot

    щемишь ты только хуй своими сахарными устами

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  2. gucman 13.01.2024 18:44 # gucman
    Полыхают лyзepxyйцы, полыхают
    От того, что хyй без смазки в жопу им вставляют

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  3. superperez101 13.01.2024 18:41 # superperez101
    Залуупссииии!

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  4. superperez101 13.01.2024 18:40 # superperez101
    Залупси покупает кайседу лавию и нкунку
    Ну это едрить топари по мнению пенсов
    Колбаса покупает собослая и ватару на сдачу.
    Дальше всё расставило время на свои места

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  5. chelseaaaa 13.01.2024 18:10 # chelseaaaa
    Оставлять надо Поччетино, так как лучше тренера на рынке просто нет...

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  6. girasimus 13.01.2024 18:07 # girasimus
    Повылазили пенсята, будто корыто комбикорма насыпали им.

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  7. bembo 13.01.2024 18:06 # bembo
    Интересно, сможем по итогу сезона выше аснла закончить!?

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  8. hammersmith 13.01.2024 18:05 # hammersmith
    sosalsi london = govno

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  9. gucman 13.01.2024 18:05 # gucman
    Выиграли у Фулхэма и забили под шконарь лyзepxyйцев. Только великий Челси может одним выстрелом двух зайцев пристрелить.

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  10. superperez101 13.01.2024 18:04 # superperez101
    кстати!
    надо поздравить челсе, обошли скюм юнайтед в таблице.
    это, бляха, успех!

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  11. superperez101 13.01.2024 18:02 # superperez101
    пенсы дружно празднуют победу над принципиальным соперником

    https://idiod.video/hzodc2.mp4

    (ответить)

  12. hachidlo 13.01.2024 18:00 # hachidlo
    Чет много Щолсей. А где политика? Бабусь уже сдалась и больше не продолжает свою "гетьбу"? Затерпела...

    (ответить)

  13. gucman 13.01.2024 17:58 # gucman
    Семьxyeввротберульцы на месте?

    (ответить)

  14. takernotagiver 13.01.2024 17:58 # takernotagiver
    Это Шлакси. Вы слышали про нас не раз
    И что Артурик - пидарас.

    (ответить)

  15. osnovnoy2005 13.01.2024 17:54 # osnovnoy2005
    я хренею с болел сити ,как игрок играет плохо он выходец Ливерпуля, как играет неплохо воспитаник лысого шарлатана.

    (ответить)

  16. narcot 13.01.2024 17:51 # narcot
    янка - пидорша. официально



    13.01.2024 17:27 #
    ian

    Дельфинарси на отскоке
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/105178/?c=1#c7881214

    (ответить)

  17. narcot 13.01.2024 17:49 # narcot
    ЯНКА СУКА АХАХАХХАХААХХААХХА

    13.01.2024 10:23 #
    ian

    сегодняшние матчи будут смотреть только люди с нетрадиционной ориентацией
    (ответить)


    13.01.2024 17:46 #
    ian

    грязная помойка chelsea полная симулянтишек победила благодаря жалкой пенки
    (ответить)

    (ответить)

  18. narcot 13.01.2024 17:48 # narcot
    Рахим Стерлинг заработал больше всех пенальти в истории АПЛ – 26

    Варди – 23
    Заа – 19
    Ширер – 15

    (ответить)

  19. ian 13.01.2024 17:46 # ian
    грязная помойка chelsea полная симулянтишек победила благодаря жалкой пенки

    (ответить)

  20. gjchancel 13.01.2024 17:44 # gjchancel
    Проблемы этого Челси - это тренер! Он просто ужасен! Как так можно играть??? Кто тебя заставляет выпускать Чили вингером ? В чем прикол ?????

    (ответить)

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