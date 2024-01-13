"Челси" победил "Фулхэм" благодаря пенальти Палмера

Пенальти Коула Палмера позволил "Челси" обыграть "Фулхэм" со счетом 1:0, впервые с 2020 года оформив четыре домашние победы кряду в Премьер-Лиге.

Относительно поражения 1:0 от "Мидлсбро" в Кубке Лиги в стартовом составе "синих" произошло единственное изменение. Вместо Нони Мадуэке появился Армандо Бройя. Выздоровевшие Бенуа Бадиашиле и Бен Чилуэлл были названы среди запасных.



"Дачники" тоже играли посреди недели в Кубке Лиги, уступив "Ливерпулю" со счетом 2:1, и относительно того матча в их стартовый состав вернулись Кенни Тете, Том Кэрни и Харри Уилсон, заменив Тимоти Кастаня, Харрисона Рида и Бобби Декордова-Рида.



"Челси" начал матч первым номером и даже нанес несколько неточных ударов, включая хорошую попытку пробить головой Бройи.



Постепенно "Фулхэм" отодвинул игру от своих ворот, подержал мяч, а в середине первого тайма дважды напряг голкипера соперника Джордже Петровича, который отразил удары Андреаса Перейры и Уилсона. Особенно хороший момент был у Харри, пробивавшего почти в упор с острого угла.



Ближе к концу первого тайма игра совершенно успокоилась, а перед самым уходом команд на перерыв Исса Диоп сбил в своей штрафной Рахима Стерлинга, и Коул Палмер реализовал назначенный пенальти — 1:0.



Вскоре после начала второго тайма "синие" упустили возможность удвоить счет. Стерлинг без помех бил головой с подступов к вратарской площади после навеса Энцо Фернандеса, но лишь попал в штангу.



Гостям нужно было отыгрываться, однако хозяева смотрелись предпочтительнее и атаковали острее, пускай и со сбившимся прицелом.



После долгой паузы, на 73-й минуте, "Фулхэм", наконец, создал реальный момент, но Петрович парировал удар Рауля Хименеса низом из пределов штрафной.



На 83-й минуте "дачников" еще раз спасла штанга, приняв на себя удар Конора Галлахера.



"Синие" так и не смогли забить второй гол, но довольно уверенно выдержали натиск соперника в концовке — лишь Петрович совершил еще один хороший сейв.



"Челси" вновь столкнулся с плохой реализацией моментов и одержал победу только благодаря пенальти. Однако по игре "синие" смотрелись неплохо, не так много позволив создать сопернику.



"Челси" — "Фулхэм". Отчет о матче