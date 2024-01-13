Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард уволил своих агентов, которые не смогли подыскать ему новый клуб.

Лингард остается свободным агентом с момента, как в конце июня истек его однолетний контракт с "Ноттингем Форест" с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.



Лингард не смог найти себе новое пристанище прошлым летом, а затем не договорился с саудовским "Аль-Иттифаком". Пока не преуспел с возвращением в футбол Джесси и в январе.



Как сообщает Sky Sports, Лингард испытывает разочарование от затянувшихся поисков нового клуба, в результате чего Джесси разорвал свои отношения с представлявшими его интересы агентами.



Лингард недоволен, что те запросы и предложения, которые ему поступили после ухода из "Форест", не переросли в нечто конкретное.



Добавим, в данный момент 31-летний англичанин тренируется по индивидуальной программе в Дубае.