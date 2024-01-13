Бробби рассказал, что отверг "Юнайтед"

Нападающий "Аякса" Брайан Бробби рассказал, что отверг "Манчестер Юнайтед" летом 2022.

Несмотря на неважные выступления "Аякса", лично Бробби ярко проводит этот сезон, забив 12 голов в 24 матчах.



По информации Daily Mirror, "Юнайтед" внимательно следит за ситуацией вокруг Бробби, задумываясь о приобретении 21-летнего голландца в январе или грядущим летом.



Оказывается, Бробби мог перейти в "Юнайтед" еще полтора года назад, когда Эрик Тен Хаг только был назначен главным тренером "красных дьяволов".



Тен Хаг пытался заманить Бробби в "Юнайтед" деньгами, однако Брайан предпочел заключить постоянный контракт с "Аяксом" после полсезона аренды из "РБ Лейпциг".



"Эрик Тен Хаг звонил мне и говорил, что в "Юнайтед" мой агент получит миллионы евро, а я смогу увеличить свою зарплату в несколько раз относительно "Аякса". Но мое решение было четким: мы хотели перейти в "Аякс".



"Манчестер Юнайтед" хотел меня заполучить, но я настоял на возвращении в "Аякс". Чтобы сделать это возможным, мой агент Хосе Фортес Родригес даже пошел на значительное уменьшение доли при перепродаже", — сообщил Бробби De Telegraaf.