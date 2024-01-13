Бробби рассказал, что отверг "Юнайтед"

Брайан Бробби Нападающий "Аякса" Брайан Бробби рассказал, что отверг "Манчестер Юнайтед" летом 2022.

Несмотря на неважные выступления "Аякса", лично Бробби ярко проводит этот сезон, забив 12 голов в 24 матчах.

По информации Daily Mirror, "Юнайтед" внимательно следит за ситуацией вокруг Бробби, задумываясь о приобретении 21-летнего голландца в январе или грядущим летом.

Оказывается, Бробби мог перейти в "Юнайтед" еще полтора года назад, когда Эрик Тен Хаг только был назначен главным тренером "красных дьяволов".

Тен Хаг пытался заманить Бробби в "Юнайтед" деньгами, однако Брайан предпочел заключить постоянный контракт с "Аяксом" после полсезона аренды из "РБ Лейпциг".

"Эрик Тен Хаг звонил мне и говорил, что в "Юнайтед" мой агент получит миллионы евро, а я смогу увеличить свою зарплату в несколько раз относительно "Аякса". Но мое решение было четким: мы хотели перейти в "Аякс".

"Манчестер Юнайтед" хотел меня заполучить, но я настоял на возвращении в "Аякс". Чтобы сделать это возможным, мой агент Хосе Фортес Родригес даже пошел на значительное уменьшение доли при перепродаже", — сообщил Бробби De Telegraaf.


Метки Аякс, Бробби, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2024 16:00

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  1. brown-ale 13.01.2024 16:26 # brown-ale
    Классный рот.

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  2. liverpyl 13.01.2024 16:09 # liverpyl
    интересна скока хуев у него поместитца ворту

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