"Бернли" арендовал Фофана у "Челси"

Давид Датро Фофана Нападающий "Челси" Давид Датро Фофана официально присоединился к "Бернли" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2023/24.

Первую половину этого сезона Фофана провел в аренде в "Унионе", где забил два гола в 17 матчах. "Челси" предпочел досрочно вернуть 21-летнего ивуарийца, и тот сейчас обрел новое пристанище.

Фофана, купленный "синими" год назад у "Мольде" за 10.6 млн. фунтов, стал первым новичком "Бернли" в зимнее трансферное окно.

Фофана сможет дебютировать за команду Венсана Компани в ближайшем матче — против "Манчестер Сити" 31 января.

"Очень приятно оказаться здесь, я по-настоящему рад. Думаю, это будет хорошее место для моего развития, так что это идеальный переход для меня".

"Будет очень хорошо поработать с Венсаном Компани. Я уже видел пару матчей и думаю, это правильное место, чтобы я мог сделать следующие шаги".

"Я давно знаю "Бернли", они выступали в Премьер-Лиге до этого сезона и стали чемпионами в прошлом году, и теперь я предвкушаю, как буду частью этой команды", — сообщил Фофана.


Метки аренда, Бернли, трансферы, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 144



Поиск: