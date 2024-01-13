"Бернли" арендовал Фофана у "Челси"

Нападающий "Челси" Давид Датро Фофана официально присоединился к "Бернли" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2023/24.

Первую половину этого сезона Фофана провел в аренде в "Унионе", где забил два гола в 17 матчах. "Челси" предпочел досрочно вернуть 21-летнего ивуарийца, и тот сейчас обрел новое пристанище.



Фофана, купленный "синими" год назад у "Мольде" за 10.6 млн. фунтов, стал первым новичком "Бернли" в зимнее трансферное окно.



Фофана сможет дебютировать за команду Венсана Компани в ближайшем матче — против "Манчестер Сити" 31 января.



"Очень приятно оказаться здесь, я по-настоящему рад. Думаю, это будет хорошее место для моего развития, так что это идеальный переход для меня".



"Будет очень хорошо поработать с Венсаном Компани. Я уже видел пару матчей и думаю, это правильное место, чтобы я мог сделать следующие шаги".



"Я давно знаю "Бернли", они выступали в Премьер-Лиге до этого сезона и стали чемпионами в прошлом году, и теперь я предвкушаю, как буду частью этой команды", — сообщил Фофана.