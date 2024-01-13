Рангник: "У меня не было ни одной проблемы с Санчо"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что у него не было никаких проблем с вингером Джейдоном Санчо.

Поссорившись с нынешним рулевым "Юнайтед" Эриком Тен Хагом в начале сентября, на этой неделе Санчо вернулся в дортмундскую "Боруссию" на правах аренды.



Рангник удивлен, что Санчо не смог поладить с Тен Хагом, потому что при Ральфе в сезоне 2021/22 Джейдон отличался образцовым поведением.



"Свой лучшие период он провел в Дортмунде, но он играл у меня, когда был здоров. Пускай и не так беззаботно, как в Дортмунде".



"Это было связано в том числе и с общей ситуацией. Когда он был в форме, то хорошо играл у меня. Затем он перестал получать шансы в Манчестере".



"Теперь он должен вернуться в ритм и заново набрать форму в Дортмунде. С его точки зрения, этот идеальный по смыслу переход".



"За шесть месяцев, что я работал с ним, не было ни одной дисциплинарной проблемы. Напротив. Он спокойный и приятный парень", — сообщил Рангник Sky Sports Germany.