Постекоглу: "Вернер стал другим игроком"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что его новичок Тимо Вернер стал другим игроком относительно своего периода в "Челси".

На текущей неделе Вернер вернулся в английский футбол, присоединившись к "Тоттенхэму" из "РБ Лейпциг" на правах аренды с опцией выкупа.



Ранее в своей карьере Вернер провел два сезона за "Челси", забив 23 гола в 89 матчах. Тимо даже выиграл Лигу Чемпионов с "синими", но прежде всего запомнился своим фатальным невезением возле чужих ворот.



Впрочем, Постекоглу не хочет оглядываться в прошлое, и верит, что 27-летний немец стал "другим игроком".



"Случившееся в прошлом не имеет значения. Я особо не всматриваюсь в то, что было раньше. Я всматриваюсь в то, что он может дать нам сегодня, а не в то, что происходило три-четыре года назад".



"Я бы посмел предположить, что теперь он другой игрок, определенно другая личность. Все мы развиваемся. Он стал более зрелым на данной стадии своей жизни", — цитирует Постекоглу BBC.