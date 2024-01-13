Берли: "Кайседо стоило отправиться в "Ливерпуль" или "Арсенал"
Бывший игрок "Челси" Крейг Берли считает, что полузащитник "синих" Мойсес Кайседо ошибся с выбором клуба прошлым летом.
Прошлым летом "Челси" приобрел Кайседо у "Брайтона" за рекордные для всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов.
За считанные дни до того трансфера стоимость Кайседо в размере 110 млн. фунтов согласовал "Ливерпуль", но Мойсес уже настроился на переход в "Челси", а потому "красных" отверг.
В "Ливерпуле" едва ли жалеют о сорвавшемся приобретении Кайседо, потому что Мойсес не блещет в своем дебютном сезоне за "Челси", и Берли склонен считать, что 22-летний эквадорец ошибся.
"В "Брайтоне" он выглядел игроком на 100 миллионов фунтов. Его хотел "Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль" хотели его — он достался "Челси".
"Ему стоило отправиться в "Ливерпуль" или "Арсенал", а не в "Челси". Он сделал неправильный выбор для этого момента времени", — сообщил Берли ESPN.
13.01.2024 12:00
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Честно говоря, мы рады нашему скромному и недооцененному Ватару Эндо. В руках Клоппа даже такой игрок, к которому все относятся скептически, может показывать свой максимум и может стать важным и труднозаменимым игроком.
Лично я кайфую от игру нашего самурая. Скромный парень, трудяга и настоящий профессионал и боец до мозга костей. Его работа на поле не стользаметна, но с того момента, как он стал основным из-за травмы Мака, он надёжно закрепил центр поля во всех свои матчах за Ливерпулем. Если кто не знал, то Эндо стал игроком месяца в клубе.
А у Кайседо своя судьба. Он был прав, что в последний момент не убежал в Ливерпуль и не отказался от своих слов. Это достаточно редкое явление в футболе.
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Пошел в Челси, потому что только там не сидел бы на лавке
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В членси идут ток ради бабок и 10 летних контрактов
В остальном любой более менее игрок с мозгами туда не пойдет
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ебало завали, кто бы ты ни был
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