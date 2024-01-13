Берли: "Кайседо стоило отправиться в "Ливерпуль" или "Арсенал"

Мойсес Кайседо Бывший игрок "Челси" Крейг Берли считает, что полузащитник "синих" Мойсес Кайседо ошибся с выбором клуба прошлым летом.

Прошлым летом "Челси" приобрел Кайседо у "Брайтона" за рекордные для всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов.

За считанные дни до того трансфера стоимость Кайседо в размере 110 млн. фунтов согласовал "Ливерпуль", но Мойсес уже настроился на переход в "Челси", а потому "красных" отверг.

В "Ливерпуле" едва ли жалеют о сорвавшемся приобретении Кайседо, потому что Мойсес не блещет в своем дебютном сезоне за "Челси", и Берли склонен считать, что 22-летний эквадорец ошибся.

"В "Брайтоне" он выглядел игроком на 100 миллионов фунтов. Его хотел "Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль" хотели его — он достался "Челси".

"Ему стоило отправиться в "Ливерпуль" или "Арсенал", а не в "Челси". Он сделал неправильный выбор для этого момента времени", — сообщил Берли ESPN.


Метки Берли, Кайседо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 13.01.2024 12:33 # liverpool888
    Честно говоря, мы рады нашему скромному и недооцененному Ватару Эндо. В руках Клоппа даже такой игрок, к которому все относятся скептически, может показывать свой максимум и может стать важным и труднозаменимым игроком.
    Лично я кайфую от игру нашего самурая. Скромный парень, трудяга и настоящий профессионал и боец до мозга костей. Его работа на поле не стользаметна, но с того момента, как он стал основным из-за травмы Мака, он надёжно закрепил центр поля во всех свои матчах за Ливерпулем. Если кто не знал, то Эндо стал игроком месяца в клубе.

    А у Кайседо своя судьба. Он был прав, что в последний момент не убежал в Ливерпуль и не отказался от своих слов. Это достаточно редкое явление в футболе.

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  2. vyrentz 13.01.2024 12:30 # vyrentz
    Пошел в Челси, потому что только там не сидел бы на лавке

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  3. felix-the-cat 13.01.2024 12:20 # felix-the-cat
    В членси идут ток ради бабок и 10 летних контрактов

    В остальном любой более менее игрок с мозгами туда не пойдет

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  4. skydreams 13.01.2024 12:12 # skydreams
    ебало завали, кто бы ты ни был

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