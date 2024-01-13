Берли: "Кайседо стоило отправиться в "Ливерпуль" или "Арсенал"

Бывший игрок "Челси" Крейг Берли считает, что полузащитник "синих" Мойсес Кайседо ошибся с выбором клуба прошлым летом.

Прошлым летом "Челси" приобрел Кайседо у "Брайтона" за рекордные для всей Премьер-Лиги 115 миллионов фунтов.



За считанные дни до того трансфера стоимость Кайседо в размере 110 млн. фунтов согласовал "Ливерпуль", но Мойсес уже настроился на переход в "Челси", а потому "красных" отверг.



В "Ливерпуле" едва ли жалеют о сорвавшемся приобретении Кайседо, потому что Мойсес не блещет в своем дебютном сезоне за "Челси", и Берли склонен считать, что 22-летний эквадорец ошибся.



"В "Брайтоне" он выглядел игроком на 100 миллионов фунтов. Его хотел "Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль" хотели его — он достался "Челси".



"Ему стоило отправиться в "Ливерпуль" или "Арсенал", а не в "Челси". Он сделал неправильный выбор для этого момента времени", — сообщил Берли ESPN.